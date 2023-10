La biblioteca Ceccarelli fa festa con letture, poesie e musica

A Gatteo anche quest’anno torna l’appuntamento con "La Ceccarelli in festa!" un fine settimana ricco di eventi per grandi e piccini alla scoperta della biblioteca. Si inizia oggi con "Notte...alla Ceccarelli": alle 20.30 Giancarlo Giunchi, lettore, attore ed ex libraio, coinvolgerà i bambini con le sue narrazioni animate, una carrellata di letture tra le più varie e divertenti. Al termine tutti davanti allo schermo per il "Cinepopcorn" e conclusione con la "notte in biblioteca": i bimbi potranno, infatti, provare l’emozione di dormire all’interno di una biblioteca. Al risveglio colazione per tutti.

Domenica è dedicata ai più grandi: si inizia alle 9 con la colazione per tutti e i quotidiani a disposizione, alle 9.30 l’Associazione Italia Nostra sezione Vallate Uso e Rubicone organizza una visita guidata ai monumenti di Gatteo. Alle 11 Annalisa Teodorani, presidente di giuria del Premio Narda Fattori, accompagnata dal musicista Tiziano Paganelli, terrà un reading dal titolo "Parole e note attorno al mondo di Narda" dedicato a Narda Fattori, poetessa gatteese. Premiazioni del premio di poesia omonimo in chiusura di mattinata. La festa proseguirà poi nel pomeriggio. Dalle 16 in una saletta si potrà giocare tutti insieme scegliendo tra i diversi giochi da tavolo della Biblioteca. Alle 16.30 l’assessora alla cultura, Stefania Bolognesi, presenterà il programma delle iniziative culturali 2023 – 2024 e, a seguire, si terrà l’inaugurazione della nuova saletta studio intitolata a "Margherita Hack". Chiusura in musica alle 17 con "Nino in blues", un recital poetico-musicale, un viaggio dentro le parole e il canto di Nino Pedretti, ideato da Liana Mussoni con musiche di Massimo Marches. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Info: tel. 0541 932377.