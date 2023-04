"La bicicletta è il futuro ma su strade sicure"

di Giacomo Mascellani

Sarà la bicicletta il mezzo che consentirà di avere più salute e un’aria meno inquinata, ma le strade devono essere almeno sicure. Su questo tema il Museo della Marineria ha ospitato il convegno ’La sicurezza e la mobilità in bici’, per riflettere e discutere sul futuro della mobilità sostenibile e sul ruolo che Cesenatico ha deciso di svolgere.

Il sindaco Matteo Gozzoli ci crede: "A noi piace essere concreti e per questo partiamo dal Ciclodromo e dalla ciclovia del Pisciatello, opere che abbiamo pensato e voluto, per dare al territorio un impianto sportivo nuovo di zecca e un percorso sostenibile. Attorno a questo c’è il Pug con le linee guida che premiano nuovi percorsi ciclabili ed il Pums in corso di redazione. Cesenatico non si ferma e continua a pedalare sognando il Tour de France che nel 2024 diventerà realtà".

Giammaria Manghi, Capo di Gabinetto della presidenza della regione Emilia-Romagna, ha detto che la mobilità sostenibile è una priorità, con le piste ciclabili al centro dei progetti regionali e 64 milioni di euro destinati ad implementare le piste ciclabili.

Silvia Bruzzone della Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare Istat, ha sottolineato che da oltre dieci anni c’è un protocollo d’intesa sulla mobilità sostenibile e la sicurezza, tuttavia i dati sugli incidenti stradali occorsi alle biciclette nell’ultimo triennio, indicano che si deve far di più per la sicurezza.

Roberto Sgalla, presidente di Formula Bici, auspica una svolta sul piano culturale: "Durante la pandemia ci siamo detti spesso che nulla sarebbe stato più come prima, ma riguardo la mobilità sostenibile possiamo dire che la situazione è peggiorata. Le auto sono aumentate e la mobilità sostenibile è calata; sul piano culturale c’è bisogno di un salto che deve essere alla base poi del conseguente salto infrastrutturale. Mi piacerebbe che la regione Emilia-Romagna fosse promotrice di una prima conferenza nazionale su questi temi ed auspico inoltre che venga creato un albo delle città delle biciclette, per fare rete e riuscire ad essere più forti tutti insieme".

Secondo Davide Cassani, presidente di Apt, sport e turismo vanno a braccetto e l’Emilia-Romagna è uno degli esempi più virtuosi, partendo proprio da Cesenatico, dove si organizza la Nove Colli e da dove il prossimo anno passerà il Tour de France; tuttavia abbiamo bisogno di strade sicure, strutture e controlli puntuali. Giandomenico Protospataro, vicequestore del servizio di Polizia Stradale, ha evidenziato come dal punto di vista normativo siamo molto indietro e la prima cosa da comprendere è quale sia il perimetro della mobilità sostenibile. Paolo Gandolfi, relatore della Legge sulla Mobilità ciclistica, mette la lente sulle priorità: "Il primo problema è che si ragiona sempre a comportamenti stagni senza nessun tipo di collaborazione fra le varie parti in causa. Non possiamo avere le stesse regole per aree urbane ed extraurbane, occorre un approccio integrato ed un cambio di mentalità".

Riccardo Capecchi, esperto di mobilità ciclistica, chiede una svolta: "I ciclisti devono essere tutelati e messi nelle condizioni di fruire della strada. Sono stati elargiti bonus per acquistare biciclette ma non abbiamo fatto abbastanza per migliorare la mobilità sostenibile e le strutture. Non possiamo cambiare le cose in un sistema ma dobbiamo lentamente integrare tutto dentro un nuovo sistema".