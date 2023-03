La bimba ‘rapita’ da Cesena, il padre: "Ora accuso la mia ex moglie di sequestro di persona"

La bimba ‘rapita’ Il padre: "Ora accuso la mia ex moglie di sequestro di persona"

Cesena, 11 marzo 2023 – "È un anno che non sento mia figlia, e nessuno sa dov’è. L’ultima telefonata è stata dilaniante. Lei mi chiedeva di giocare al telefono a ’indovina l’oggetto’. Le dicevo che avevo tanta voglia di vederla, ma lei (a mio parere intimorita dalla madre) non rispondeva". Filippo Zanella, cesenate di 46 anni, non nasconde il dolore e la rabbia che prova da quando, un anno e mezzo fa, la sua bambina di 8 anni e mezzo gli è stata sottratta a Cesena dalla madre di origine polacca e portata in Polonia. Già nel settembre scorso il giudice del tribunale di Stettino aveva riconosciuto con un provvedimento esecutivo al padre il diritto di riportare la piccola in Italia, a Cesena, dove ha sempre vissuto, ma a tuttora non si sa dove si trovi la bambina, che potrebbe essere stata tenuta nascosta dalla madre nell’ultimo anno e mezzo. "Abbiamo dapprima denunciato la madre per sottrazione internazionale di minore ma ora abbiamo chiesto di riqualificare il fatto in sequestro di persona - dice l’avvocatessa Barbara Urbini che tutela il padre della piccola assieme all’avvocato Sofia Carlino -. La bambina è stata strappata al padre. Se la madre venisse indagata per...