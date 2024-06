La bimba rapita dalla madre. Blitz del papà in Polonia: "Noemi è finalmente a casa"

"Un misterioso angelo custode mi ha aiutato a ritrovare mia figlia. È la fine di un incubo". Noemi Zanella, la bambina di 9 anni e mezzo rapita dalla madre polacca il 21 settembre del 2021, ha riabbracciato il padre. Ora sta bene e si trova con la nonna materna e con il padre Filippo Zanella. Ieri si trovavano in Ungheria e al pomeriggio si sono messi in viaggio verso Cesena per fare rientro nella serata di ieri. Ha fatto tutto da solo Filippo, tre settimane e mezzo di appostamenti con un investigatore privato. "C’è una persona – dice Filippo Zanella – che io chiamo il mio angelo custode, ma di cui non conosco il nome, che mi ha mandato una lettera scrivendomi l’indirizzo esatto del luogo in cui si trovava mia figlia". Filippo si è recato subito nella città di Rzesxòw che si trova ai confini della Polonia vicino all’Ucraina, dove viveva la piccola con la madre. "Appena ho avuto questa notizia mi sono trasferito lì – dice Zanella - e abbiamo fatto un mese di osservazioni e di appostamenti. Mia figlia usciva di casa la mattina per andare in chiesa e passava lì 5 o 6 ore, e poi tornava a casa". "Il ritrovamento non è avvenuto grazie alle forze dell’ordine – precisa Zanella – quando la mia ex compagna mi ha visto, mercoledì mattina, si è data alla fuga assieme alla bambina. E sospetto che ci fossero delle spie all’interno della polizia polacca. Noemi era molto agitata e in un primo momento non mi ha riconosciuto. Siamo riusciti a raggiungerle e, grazie anche all’aiuto di mia madre, Noemi si è calmata. Non parla italiano. Sta bene. Per mesi non ha frequentato nessun bambino della sua età. Riusciremo a reinserirla piano piano e la iscriverò a un centro estivo a Cesena, in modo che possa conoscere e frequentare altri bambini".

"Il recupero di mia figlia è stato durissimo – continua il padre – Noemi in un primo momento era totalmente alienata, non mi riconosceva neanche. In dieci minuti però si è calmata. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato a ritrovare mia figlia, dai miei avvocati Sofia Carlino e Barbara Urbini, al colonnello dell’ambasciata italiana Maraffa, al console dell’ambasciata Mirian Peluffo, al console di Stettino Angelo Rella, all’ufficio stampa Niccolò Gramigni e al sindaco di Cesena Enzo Lattuca. Il tam tam sui social di ‘Uomini vittime di violenza’ è stato determinante e il loro lavoro sui social polacchi è stato decisivo per il ritrovamento".

"Siamo felici– ha detto il sindaco di Cesena Enzo Lattuca – e siamo pronti ad aiutare Filippo in tutte le pratiche burocratiche per inserirla nei centri estivi".

Filippo Zanella, fisioterapista cesenate, da dicembre era in Polonia per cercare sua figlia. Noemi è nata a Cesena nel 2015 dall’unione con l’ex compagna, una trentenne polacca. Il matrimonio non ha funzionato e il 22 settembre del 2021 l’ex moglie di Zanella è partita per la Polonia in tutta fretta assieme alla figlia per andare a trovare la nonna mala. Poi è sparita. La madre della piccola è stata denunciata per sottrazione internazionale di minore e il giudice polacco e anche quello italiano hanno riconosciuto con un provvedimento esecutivo al padre il diritto di riportare la piccola a Cesena, dove ha sempre vissuto.