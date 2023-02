La bolletta dà la scossa: aumenti del 108%

di Luca Ravaglia

La crisi energetica, l’inflazione, gli stipendi che non bastano più. Non è questione di luoghi comuni, ma di dati di fatto. Quelli che si traducono in pile di bollette per le utenze di luce e gas che si sommano le une sulle altre con conseguenze difficilissime da sopportare e impossibili da confutare. Perché se l’anno scorso, ovviamente a parità di consumi, il costo della bolletta elettrica è cresciuto del 108% rispetto al 2021 e quello del gas ha registrato un +57%, significa che davvero le famiglie hanno dovuto fare i conti con una situazione difficilissima da gestire. E che per il prossimo futuro, nonostante qualche rassicurazione piovuta qua e là dal mondo delle istituzioni, promette ancora acque decisamente agitate. I dati sono frutto di un’analisi effettuata da Facile.it su tutto il territorio dell’Emilia Romagna, dalla quale emerge che nella nostra regione le famiglie con contratto di fornitura nel mercato tutelato nel corso del 2022 hanno speso per la sola bolletta elettrica mediamente 1.371 euro, vale a dire il 108% in più rispetto al 2021 e 1.531 euro per il gas (+57%).

Quest’ultimo dato fa guadagnare alla regione il secondo posto nella classifica delle aree d’Italia dove, lo scorso anno, si è speso di più per la bolletta del gas, preceduta solo dal Trentino-Alto Adige. In questo quadro il territorio della provincia di Forlì Cesena è in linea. Anzi, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, siamo leggermente sotto l’asticella della media regionale, con importi di 1.393 euro per la luce e 1.646 euro per il gas: in quest’ultimo caso il nostro è anzi il dato più basso di tutta la regione. A titolo esemplificativo le cifre nazionali sono invece rispettivamente di 1.434 e 1.459 euro. Detto di quello che è stato, cosa ci aspetta ora? I significativi cali dei prezzi della materia prima registrati, col gas per esempio che dagli oltre 250 euro al megawattora dello scorso agosto ora è precipitato sotto i 70, addolciranno una pillola ormai difficilissima da ingoiare? "Con il nuovo anno abbiamo assistito a buoni segnali sia per il costo dell’energia elettrica che per il gas -, spiega Mario Rasimelli, Managing Director Utilities di Facile.it - Non bisogna, però, abbassare la guardia ed è bene continuare a monitorare i propri consumi e controllare periodicamente le offerte presenti sul mercato così da identificare eventuali possibilità di risparmio".

Passando in rassegna i dati delle varie province, riguardo all’energia elettrica, al primo posto si posiziona Modena, area dove il consumo medio a famiglia rilevato nel 2022 è stato pari a 3.009 kWh, per un costo di di 1.466 euro; seguono Reggio Emilia (1.455 euro, 2.986 kWh) e Parma (1.448 euro, 2.971 kWh). Poi Piacenza, Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena (1.371 euro, 2.813 kWh), Rimini e Bologna (1.312 euro, 2.692 kWh). Sul fronte del gas al primo posto tra le province più care dell’Emilia-Romagna si posiziona Ferrara, dove il consumo medio a famiglia è stato di 1.416 smc per un costo complessivo di 1.811 euro. Seguono Parma Reggio Emilia, Modena, Piacenza, Ravenna, Rimini, Bologna e infine la nostra Forlì-Cesena, dove appunto sono stati messi a budget per il gas 1.531 euro (1.197 smc).