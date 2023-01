"La bolletta può diminuire fino al 15%"

Rispetto alla vecchia Tari si pagherà di più o di meno con la tariffa puntuale? Alla domanda che da oggi ogni contribuente inizierà a porsi prova a rispondere l’assessore al bilancio Camillo Acerbi.

"Partiamo da un dato – spiega l’assessore –: il Comune ha incamerato e messo a bilancio nel 2022 la somma di 15milioni e 700mila euro dal pagamento della tariffa pari al costo del servizio e quindi utilizzata per pagare l’ente gestore. Nel 2023 con il nuovo corso si prevede una diminuzione dei costi determinata da vari fattori fra cui la nuova gestione che da sola produrrà un risparmio di 550mila euro. Con il vecchio metodo gli insoluti, pari a una percentuale tra il 6 e il 7%, venivano spalmati su tutte le bollette, mentre con la tariffa puntuale ciò avverrà solo per il 2% mentre la parte restante resterà in capo all’ente gestore. Inoltre le imprese potranno scaricare l’Iva e anche questo determinerà una riduzione dei costi di altri seicentomila euro. Avremo dunque un milione e 150mila euro di minore spesa".

"Con la tariffa puntuale – specifica l’assessore Acerbi – i costi dipenderanno dai comportamenti più o meno virtuosi negli svuotamenti. Si potrà anche arrivare ad un risparmio del 15% per le famiglie. Se allarghiamo il campo alle utenze non domestiche ci sarà chi risparmierà di più. Questa cifre si riferiscono a un confornto tra la nuova tariffa puntuale corrispettiva e quello che sarebbe stata la Tari nel medesimo anno. Non avrebbe senso istituire un confronto con le bollette del 2022, annualità nella quale, come per il 2021, ci sono state riduzioni legate all’emergenza Covid".

La bolletta sarà composta a da varie quote fra cui quella variabile applicata a conguaglio, sulla base degli svuotamenti di indifferenziato eccedenti il valore minimo. Sarà Hera ad inviare le bollette, la prima verrà spedita fra alcuni mesi. Per tutta la parte restante della raccolta dei rifiuti, si procede come in passato e senza costi aggiuntivi".

Andrea Alessandrini