La bontà della sfoglia e il ‘caplèt de lòv’

In arrivo la lunga marcia dei goduriosi cappelletti di Natale. Ci sembra dunque doveroso l’elogio della sfoglia che ne racchiude il ‘compenso’, cioè il ripieno. Per il pieno gusto del cappelletto una buona sfoglia è decisiva allo stesso modo del ripieno e del brodo dal quale i cappelletti all’uso romagnolo risorgeranno (Artusi ‘docet’: ricetta n.7 del suo famoso trattato gastronomico). Sapore e sapere hanno lo stesso etimo, la stessa radice linguistica: in latino il primo significato di ‘sapere’ è aver sapore. E’ infatti di una vivanda che non ci piace diciamo: ‘non sa di niente’”.

Servono dunque saperi antichi e manuali per dare vita una buona sfoglia di pasta. Non a caso - a parte i fortunati che ancora godono il piacere di una sfoglia casalinga tirata coma il dio della cucina comanda- le gastronomie cittadine e i laboratori di pasta fresca hanno già da giorni chiuso le molte ordinazioni dei classici cappelletti. In questo caso i cappelletti costeranno un po’ di più di quelli ‘industriali’, anch’essi gradevoli ma dal sapore omologato. Non c’è niente da fare: la produzione manuale e artigianale ha e avrà sempre, per sua intrinseca natura e vocazione, una marcia in più. Inoltre sarà bene non dimenticare che la sfoglia è la buona grammatica da cui declinare non solo i cappelletti ma il fior fiore delle minestre romagnole (e non solo): lasagne, tagliatelle, pappardelle, tagliatelle, tagliolini, quadrettini, manfrigoli e via andare.

Gustose note storiche: risale al 1811 la prima citazione storica che abbiamo sin qui ritrovato. Dall’inchiesta condotta da Michele Placucci: ‘Degli usi e pregiudizi dei contadini di Romagna’. Vigilia di Natale: "in questo giorno si fanno cappelletti, minestra composta di ricotta, formaggio, uova e aromi: il tutto avvolto in pasta spoglia (sfoglia) da lasagne". 1835: nel ricco inventario degli attrezzi di cucina di Casa Masini, scritto dal cuoco Matteo Mariani (che fu anche cronista cittadino) troviamo un inequivocabile ‘stampo in legno per cappelletti’. Gli stampini per cappelletti erano già in commercio.

Degno di memoria è poi il mito dei super- mangiatori di cento cappelletti e più: è la versione, in controluce storica e in salsa romagnola, del paese di Bengodi del Boccaccio e del Paese di Cuccagna. Il record letterario spetta ai 137 cappelletti slurpati dal gran mangiatore Tugnaz (il prototipo del romagnolo creato dalla fantasia del poeta Olindo Guerrini, in arte Stecchetti) unitamente a mezza tacchina, due galletti e un pasticcio di maccheroni. Siparietto finale: un tempo era consuetudine, ormai rara, che nella zuppiera di Natale ci fosse anche un cappelletto ‘matto’, cioè con un ripieno inconsueto: ‘e caplèt de lòv’, il cappelletto del golosaccio. Anni fa, in casa di amici buontemponi e con la complicità della magistrale sfoglina casalinga, organizzammo un remake. Fu dunque predisposto - a chi capitava, capitava- un cappelletto del tutto simile ai suoi confratelli, ma ‘caricato’ a peperoncino. Indimenticabile la faccia del ghiottone che si trovò in bocca quel cappelletto ‘fantozziano’. Avvertenza ai lettori o che volessero replicare la burla: piano con il peperoncino, soprattutto se è ‘habanero’, potenziale bomba Molotov tra i peperoncini.