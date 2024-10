La ’borsa’ dei bianconeri

Le prime otto giornate di campionato trascorse possono già fornire le prime indicazioni ancora sommarie inerenti la rendita, ovviamente molto parziale, rispetto alle spese estive delle società, agli investimenti effettuati durante il mercato dai club.

L’analisi è stata effettuata dal sito Transfermarkt specializzato e affidabile a livello finanziario sportivo.

Il Cesena è al tredicesimo posto per gli investimenti effettuati; nel caso dei bianconeri i numeri parlano di 650 mila euro spesi, nessun incasso economico in un movimento che ha portato all’acquisto di 17 calciatori e alla cessione di 14.

Guardando la classifica delle formazioni che hanno speso più del Cesena (vengono indicate anche le entrate e il saldo di bilancio) il club che ha avuto i costi di mercato più alti è la capolista Pisa: i toscani hanno infatti registrato uscite per 12,10 milioni ed entrate per 10,40 con un -1,70 milioni di saldo complessivo.

In questa graduatoria saltano agli occhi le cospicue entrate delle società neoretrocesse. Il dato è naturale, tenuto conto del fatto che questi club hanno dovuto smaltire rose ‘pesanti’ e soprattutto il peso economico degli ingaggi.

Inoltre certi giocatori che hanno mercato, hanno deciso di cambiare aria per non scendere di categoria e restare ai piani altissimi del calcio italiano.

Graduatoria quindi curiosa e significativa dove emerge un dato particolare ma non sorprendente; in ultima posizione c’è il Cittadella, realtà da sempre unica ma efficiente in cadetteria, che non ha effettuato spese ma non ha avuto neanche entrate, tutto in parità compresi i 12 acquisti e le altrettante cessioni. Quindi per quanto riguarda le uscite economiche in testa il Pisa, seguono Palermo (spese 10,33 milioni, nessuna entrata di conseguenza bilancio di -10,33), Sampdoria (6,50 milioni uscite, 13 milioni entrate, +7,40), Spezia (5,59 milioni, 15,40, +9,81), Cremonese (5 milioni, 3,70, -1,30), Brescia (4,64 milioni, 300mila euro, -4,34), Sassuolo (3,10 milioni, 56,25, +53,15), Cosenza (2,87 milioni, 1,60, -1,27), Modena (2,58 milioni, 500mila euro, -2,08), Salernitana (1,70 milioni, 20,50, +18,80), Frosinone (900mila euro, 8,71, +7,81), Bari (800mila euro, 770mila, -30 mila).

Questi i club che hanno speso di più del Cesena indipendentemente poi dal saldo di bilancio. I bianconeri sono al tredicesimo posto di tale curiosa e significativa graduatoria inerente il mercato estivo.