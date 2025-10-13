La bottega del formaggio

Festosa partecipazione sabato pomeriggio per l’inaugurazione di Fondo Fromagerie, la nuova bottega dedicata ai formaggi di qualità, in via Fattiboni 7, nel cuore del centro storico di Cesena. Era presente anche il presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani e l’assessore allo sviluppo economico del comune di Cesena Lorenzo Plumari. Il progetto, realizzato da Elia Toni e Alessandro Gaspari, titolari dell’Osteria Fondo, nasce dalla loro profonda passione per il mondo caseario e dal desiderio di offrire alla città uno spazio in cui il formaggio diventa protagonista assoluto della cultura enogastronomica del territorio. Alla cerimonia di inaugurazione, hanno partecipatoicittadini, operatori del settore e rappresentanti istituzionali, a testimonianza di come le nuove aperture contribuiscano a rivitalizzare il centro storico e ad arricchire l’offerta commerciale della città. Il punto vendita sarà aperto nei giorni di mercato – mercoledì (9.30-12.30) e sabato (9.30-12.30 e 16.00-19.00) – proponendo una selezione curata che spazia dai piccoli produttori locali ai grandi classici francesi ed europei, nel segno della filosofia aziendale: "valorizzare le eccellenze con leggerezza e autenticità".