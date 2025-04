La boxe torna protagonista al Carisport di Cesena con 'Fight never end'

La boxe è tornata protagonista al Carisport di Cesena. Nel pomeriggio di domenica 13 aprile il palazzetto dello sport cittadino, rinato dopo un corposo intervento di riqualificazione reso necessario dagli ingenti danni causati dall’alluvione del maggio 2023, ha ospitato ‘Fight never end’, l’iniziativa organizzata da Igor Ronchi, promoter cesenate e maestro di boxe. Gli atleti locali saliti sul ring sono stati Marco Veraldi (Bronx Gym Cesena), che ha vinto con verdetto unanime contro Zaccaria Filadi di Ravenna, Alessandro Pagliarani, uno degli astri nascenti della scuola cesenate che si è aggiudicato il terzo round per abbandono dell’avversario, Alessandro Controlla, fortissimo atleta di Prato che al primo round si è mostrato molto aggressivo. Sempre per la Bronx Gym Cesena ha gareggiato Paolo Ensini che si è confrontato sul ring con il forte Bruschi di Rimini. Ensini ha sfoggiato sin da subito una boxe più completa, mostrandosi più rapido ed esplosivo e vincendo il match con verdetto unanime.

Sempre per Cesena è salito poi sul ring Manuel D’ospina che si è scontrato con un fortissimo rivale di Modena. In questo caso il match si è mostrato da subito il più agguerrito della serata tanto da infiammare il pubblico. D’ospina, che ha affrontato a testa alta il suo avversario, è stato sconfitto nonostante la grande esperienza. Per la Ravenna Boxe, ha vinto Manuel Garelli. Pareggio conquistato da Imam Bouhouch e straordinaria vittoria per il professionista Francesco Bacchereti. L’evento, diventato negli anni un classico nel panorama pugilistico territoriale, rappresenta anche l’occasione di promuovere su larga scala il mondo della boxe, con l’intento di avvicinare nuovi aspiranti campioni, ma soprattutto nell’ottica di rendere chiaro al grande pubblico i valori e l’approccio virtuoso che stanno dietro a questa disciplina.