’La Broza’ piange l’attore Giancarlo Romagnoli

Si è spento all’età di 69 anni Giancarlo Romagnoli, conosciuto come Carlino, attore della commedia dialettale romagnola, tra i fondatori della compagnia ’La Broza’. "La Broza perde il suo ’primo attore’ - ricordano gli amici della compagnia - come ci divertivamo a prenderlo in giro. Un componente essenziale e presente in tutti questi anni nelle commedie rappresentate. Lo staff si stringe in un grande abbraccio alla famiglia. La Broza continuerà a solcare i palcoscenici della Romagna per rendere il giusto tributo a chi ci seguirà e reciterà dall’alto".

I funerali si terranno oggi alle 15 nella parrocchia di San Rocco.