’La cambiale di matrimonio’ apre la stagione del Bonci

"La cambiale di matrimonio", opera lirica giovanile di Gioachino Rossini, è lo spettacolo che domani alle 20.30, inaugura la nuova stagione teatrale del Bonci. Un evento, in prima assoluta, aperto alla città ad ingresso gratuito, prodotto dal Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini, in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bologna. L’appuntamento è una consuetudine che si rinnova da ben 30 anni.

"Un progetto formativo e creativo che rappresenta un unicum – sottolinea il regista Alfonso Antoniozzi -, nell’ambito dei Conservatori italiani, avviato a Cesena nel 1996 con la collaborazione dell’Accademia di Belle arti di Bologna, del Teatro Bonci e di Ert, un esempio virtuoso che permette a giovani artisti, al debutto sul palcoscenico, di immergersi intensamente nelle mille sfaccettature di cui si compone una messa in scena teatrale. Insomma, un’esperienza intensa e concreta. I cantanti di varie nazionalità, sono selezionati nell’ambito delle classi di canto del Laboratorio lirico e gli studenti di Cesena e Rimini compongono l’orchestra (di quasi di 40 elementi), diretta da Paolo Manetti. Un vanto per il Conservatorio, non dovere ricorrere ad alcun elemento esterno".

"Scenografia e costumi - aggiunge Marcello Morresi, coordinatore del team creativo Scenicamente -, sono realizzati da studenti del biennio specialistico Scuola di Scenografia indirizzo Teatro d’Opera e Spettacolo Musicale dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. Anche per loro uno stage immersivo nel luogo più affascinante e iconico della città: il Bonci".

L’opera è una farsa in musica che Rossini compose appena diciottenne, su libretto di Gaetano Rossi, tratto dall’omonimo dramma di Camillo Federici. L’azione si svolge a Londra, nella casa del ricco mercante inglese Tobia Mill, la cui figlia Fanny è stata promessa in sposa, contro la propria volontà, al maturo canadese Mr. Slook, sulla base di una vera e propria cambiale di matrimonio. La giovane, però, ama segretamente Edoardo Milfort, che ricambia i suoi sentimenti. Dietro l’apparente leggerezza farsesca, l’opera mette in luce un nodo sociale rilevante, ovvero la riduzione del matrimonio a puro contratto economico, a un affare tra uomini in cui la donna è trattata come merce di scambio. La comicità musicale e teatrale nasce proprio dalla sovversione di questo sistema: la figlia che osa dire di no, il giovane che reclama il diritto di scegliere, l’autorità del padre che finisce per incrinarsi fino a crollare. E il canadese che viene dal nuovo mondo al vecchio mondo e si ribella alla retriva tradizione. Il tutto trasposto dal regista agli anni ’60, agli "Swinging Sixties", ai quali si giunge mentre su di un grande schermo scorrono le immagini curate da Filippo Tadolini, che partono da un’ambientazione vittoriana: una Londra severa, rigorosa, simbolo di ordine e disciplina, nella quale cominciano però a sorgere quei movimenti di liberazione della donna e a essere gettate le basi per le conquiste del XX secolo.

"Eppure, un tema ancora di stretta attualità - osserva l’assessore Camillo Acerbi -, se la cronaca ci racconta di una ragazza di origine del Bangladesh, ma che vive in Italia da anni, costretta ad un matrimonio combinato. Ben vengano queste tematiche rappresentate da giovani allievi e rivolte a tutta la popolazione".