La camera ardente di Piero Gallina. Una sfilata di commozione e ricordi

Ñe hanno strette di mani, le tre figlie di Piero Gallina, sentinelle con la moglie Lilia del feretro del padre morto il giorno di Santo Stefano a 81 anni, nella sala degli Specchi del Comune, dove ieri dalle 10 alle 18 in tanti hanno reso omaggio all’ex sindaco di Cesena (1986-1992) eletto nella fila del Pri in cui militò sino al 2005, dopo il decennio da presidente della Provincia, per poi approdare al Pd.

Bara chiusa – il coperchio di quella dell’amico repubblicano Mario Guidazzi nella camera ardente ad aprile 2022 fu invece sollevato – e sopra di essa la fotografia di Gallina con il sorriso schermato dagli occhiali e la cravatta lievemente allentata, prima della malattia. Issate le bandiere istituzionali di Comune e Provincia, niente vessilli di partito, ancorché prima e molto più a lungo il Pri, e poi il Pd, tanto peso abbiano avuto nella vita dell’ex sindaco.

Nel nitore solenne della sala degli Specchi, al silenzio ha fatto capolino il vocìo del cordoglio rivolto alle figlie con lo sguardo proteso verso il babbo rivissuto anche con qualche anedotto da chi lo conobbe. C’è chi lo ha ricordato da ex alunno, professore di educazione fisica, chi ne ha elogiato la simpatia e l’empatia, chi il senso dell’humour, chi un altro senso, quello del rispetto della parola data. Sono convenuti amici ed ex amici dei partiti e della politica, e si sono rivisti con un fremito per il tempo che passa protagonisti di stagioni memorabili dello sviluppo cesenate, provinciale e romagnolo, come l’onorevole Roberto Pinza, un anno in più di Gallina.

"Come abbiamo lavorato bene tra gli anni ’80 e ’90O con Gallina, Trevisani, Mazzi per l’università in Romagna. Piero aveva la capacità di fare apparire semplici operazioni complesse e l’arte di sdrammatizzare con la battuta". Il cavaliere Davide Trevisani, fu presidente della Cassa di Risparmio di Cesena, è andato a salutarlo al mattino. "C’è stata grande intesa, abbiamo collaborato per rendere Cesena più forte e siamo stati amici, era spesso a cena a casa mia con la moglie, prima che si ammalasse".

Oltre a Enzo Lattuca sono sfilati anche gli ex sindaci Paolo Lucchi, Giordano Conti, Edoardo Preger e Gabrio Casadei Lucchi. "Com’era bello e alto Piero, dovevi vederlo da ragazzo", sussurravano due signore con età ben portata nel corridoio uscite dalla sala degli Specchi. Già: è stato anche il sindaco di Cesena più aitante.