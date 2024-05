La camminata della Memoria

Domani prima escursione del ciclo "Camminate della Memoria 2024", promosse dal Comune di Bagno di Romagna, in collaborazione con Anpi Sezione Alto Savio e altri enti e associazioni. Una camminata sulle tracce di Tino "Tinin" Corzani, comandante partigiano dell’8° Brigata Garibaldi, assassinato il 15 maggio 1944 all’età di 27 anni dai fascisti in località Riacci, nell’alta Val Bidente di Bagno. Il ritrovo dei partecipanti è alle 9,30 a Poggio alla Lastra, davanti alla chiesa, cui seguirà alle 11 il toccante momento della commemorazione. Ritorno, poi, alle proprie auto e spostamento fino a Rifugio Trappisa di Sotto per il pranzo. Menu fisso 15 euro. Inoltre, alle 10, avrà luogo la partenza per il trekking verso il luogo dove "Tinin" fu ucciso. Per informazioni e prenotazioni: 351/6215723 (Andrea) www.trappisa.it/tinin24