La campagna dei Lions "Donate gli occhiali usati"

Tra le molteplici opere che il Lions Club edifica in tutto il mondo – oltre 200 paesi e aree geografiche, 48mila club e 1,4 milioni di soci – c’è un cantiere aperto da vent’anni, tanto semplice quanto essenziale per dare più vita e vista a chi ne ha bisogno. Il service senza frontiere degli occhiali usati avviato dal Lions Club di Cesena dal 1° aprile al 31 maggio, con un appello rivolto a tutti i cesenati: raccogliamo gli occhiali usati e caduti in disuso per donarli a chi ne ha bisogno in parti del mondo dove ciò che giace inutilizzato e dimenticato nei nostri cassetti può salvare la vita delle persone.

"Si tratta - spiega il presidente del Lions Club Cesena Marco Dalla Rosa – di un impegno che unisce i Club Lions di tutto il mondo a vantaggio delle persone e delle parti di mondo più sfortunate. L’Organizzazione mondiale per la Sanità ha stimato che la vista di circa un quarto della popolazione del mondo può essere migliorata attraverso l’uso di lenti correttive, eppure troppi non possono permettersi neppure un paio di occhiali. Abbiamo avviato a Cesena anche quest’anno una raccolta degli occhiali usati che saranno poi consegnati al centro specializzato Lions dove vengono rigenerati e donati a chi ne ha urgente necessità".

"Il coinvolgimento maggiore per dare capillarità all’iniziativa avviene attraverso il passaparola con amici, parenti e conoscenti – aggiunge il presidente Dalla Rosa –: esortiamo dunque i cesenati a portare gli occhiali che non usano più in una scatola di raccolta esposta in una delle farmacie e ottici di Cesena coinvolti. Gli occhiali possono essere da vista o da sole, grandi o piccoli, vintage o alla moda: l’importante è che siano integri".

Il Centro Italiano Lions raccolta occhiali usati è sorto nel 2003 ed è uno dei tre in Europa e dei venti al mondo. I Lions Club hanno aiutato finora a riacquistare vita e vista normale a un milione e 800mila persone e il ventennale è stato festeggiato nei 17 distretti italiani con una raccolta di 60mila paia di occhiali in sole 36 ore, che daranno vita alla catena di occhiali più lunga d’Italia, lunga 5 km, al 71° esimo congresso nazionale di Rimini a giugno.

Il Lions Club ha coinvolto 16 negozi di ottica e farmacie dove gli occhiali possono essere consegnati: Officine Ottiche, Travisani, Visani, Magnani, Pasini, Per...Te,Fantini a Cesena e Cesenatico, Centro Ottico Perris, Ottica Cesena, Foto Ottica Cesena, Centro Ottico Megavision, Ottica Eclissi, Kiaro Vision e Casadei. Le farmacie sono tre: Camagni, Buda e Lanzoni.

a.a.