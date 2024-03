La candidata non vedente:: "Una città senza barriere"

Chiara Magnani, residente nel quartiere Cesare a Savignano sul Rubicone, è determinata e vogliosa di dare un suo contributo al territorio. Lo farà da candidata nella lista ’Coraggio Savignano Cambia’ di Luca Pirini. "Sono non vedente e voglio raccontare i disagi che vivo a Savignano per potermi muovere in autonomia con la mia guida a quattro zampe Yoggie. Nella vita non mi sono mai fermata davanti alle difficoltà, ho sempre cercato di superarle, tanto che ho scelto a 19 anni di andare a studiare a Firenze e dopo qualche anno mi sono laureata in fisioterapia. Firenze è una grande città e nonostante l’enorme traffico cittadino, è alla portata di tutti, gli autobus che la collegano in tutte le sue zone, dotati di guida vocale che annuncia la fermata. A terra ci sono i Loges, percorsi tattili, che evidenziano la presenza di strisce pedonali, fermate dell’autobus, percorsi più difficili, rettilinei, semafori sonori, sono assai importanti per aiutare il non vedente nell’attraversamento corretto. Tutto questo nella mia Savignano ancora oggi nel 2024 è un’utopia".

Chiara nel luglio 2020, chiese un colloquio all’attuale sindaco ed espose tutte le sue difficoltà dovute alla mobilità non accessibile che tutti i giorni si trova a dovere affrontare. E continua: "Chiesi di poter mettere dei Loges e i semafori sonori nei punti più strategici di attraversamento della città, misure che non creerebbero interruzioni al traffico ma sarebbero indispensabili per chi come me ha queste difficoltà. Sono necessari dei semafori pedonali a richiesta con cicalino sonoro. Non posso nascondere quanto a volte sia titubante nell’uscire di casa e nel dover fare dei percorsi che non mi danno sicurezza, ogni giorno, ma essendo mamma, sono anche spinta ad uscire con i miei figli per le varie attività quotidiane, accompagnamenti vari, la spesa, un gelato, lo sport. Ogni giorno incontro queste difficoltà, e sono molto stanca di non sentirmi sicura nel muovermi a Savignano. Credo che sia necessario intervenire e cambiare modo di amministrare, tenendo in considerazione che le città devono essere in grado di accogliere e dare sicurezza a tutti i cittadini che le vivono, dai bambini, agli adulti, agli anziani e alle persone diversamente abili. Tutti, dico tutti, abbiamo il diritto e il dovere di poterci spostare in autonomia di sentirci sicuri nel paese in cui abbiamo scelto di vivere ogni giorno".

E conclude: "In caso di vittoria mi occuperò personalmente, ogni giorno, della viabilità per tutti e dell’abbattimento delle barriere architettoniche sull’intero territorio, con la sensibilità di chi affronta in prima persona certe problematiche ma con la convinzione e la determinazione necessarie a risolverle a vantaggio della comunità".