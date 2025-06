La cantante Joy Salinas oggi protagonista del podcast di Art Mbt

All’Art Mbt, il locale sul lungomare, oggi riprendono i Podcast "Summer Edition". A partire dalle 14 si parla di musica con la cantante Joy Salinas, artista sulla cresta dell’onda da 35 anni, che ha scalato le classifiche con hit di successo, ha partecipato al Festivalbar. Alcuni dei suoi successi sono stati scelti dai registi per le colonne sonore di Vacanze di Natale, Abbronzatissimi, Anni 90 e Panarea. In questo periodo Joy inizia la sua tournée e sarà protagonista in Italia e all’estero con la sua band e sempre rigorosamente live.