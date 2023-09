‘La Cantera’ si mangia il vicino Spazi raddoppiati e formula bistrot

La Cantera raddoppia. I titolari del noto locale che si affaccia su piazza Guidazzi, di fianco al Teatro Bonci, hanno infatti inglobato il vicino ‘Safe & Sound’, l’insalateria gourmet che per anni ha proposto una ricca selezione di piatti ‘light’ diventando un punto di riferimento per tanti cesenati. La nuova insegna sarà ‘Cesena, Romagna Bistrot’, un richiamo all’identità familiare e alla stagionalità dei prodotti, unite a una visione internazionale. La nuova Cantera, pur mantenendo il suo ‘senso di appartenenza’, promette infatti di avere maggiore respiro con una proposta culinaria ampia ed eterogenea e piatti ‘espressi’ più protesi verso la sperimentazione e le contaminazioni. Si passerà dalla classica tagliatella al ragù alla spoja lorda in guazzetto di mare, da una tagliata di manzo ad un trancio di salmone e così via. I cambiamenti non saranno però solo in cucina, ma anche nell’offerta artistica che, potendo contare su una porzione assai più ampia di piazza Guidazzi, sarà ancora più strutturata. L’intento è quello di potenziare l’esperienza della Cantera - diventata in questi anni un punto di riferimento culturale e di aggregazione nel centro storico della città - pur mantenendo intatto il suo stile. L’obiettivo di fondo - secondo gli intendimenti della proprietà - resta l’innalzamento della qualità dell’offerta in una città che si appresta dunque ad accogliere questo nuovo progetto imprenditoriale che ambisce ad essere più di un bistrot: "La Cantera sarà più grande - spiega Andrea Rossi - ma l’anima resterà sempre quella delle origini, ovvero un locale che propone un divertimento inclusivo basato sulle logiche di una famiglia ‘allargata’, un contenitore dinamico aperto alla città, dove allestire mostre ed eventi, ma anche uno snodo di relazioni con le sedie ‘storte’ e i piatti spaiati proprio per ribadire che da noi conta più l’autenticità della perfezione". La nuova realtà giocherà la sua parte – come del resto facevano già ampiamente sia La Cantera che Safe and Sound, in un contesto, quello dell’area limitrofa ai Giardini Pubblici, che da un ventennio è diventato uno dei principali punti di riferimento della ‘Cesena by night’ e non solo, in grado di richiamare l’interesse di un pubblico estremamente eterogeneo. Continuano dunque gli investimenti e le proposte legate al settore dei pubblici esercizi, ormai diventati un marchio di fabbrica del centro storico cittadino, nell’ambito di un’offerta qualitativamente elevata sia in termini di proposte enogastronomiche che di appeal dei locali.

l.r.