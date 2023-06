La Cantina a quota 90 "Puntiamo sulla qualità"

di Annamaria Senni

Nata nel 1933 come una delle tante cantine cooperative, la Cantina di Cesena ha vissuto nel corso degli anni una straordinaria crescita fino a diventare un ponte tra il passato e il futuro e fino ad estendere il business del vino ai mercati oltreconfine, dalla Cina agli Stati Uniti, dalla Danimarca al Canada.

Andrea Maraldi, direttore della Cantina di Cesena, novant’anni di storia sono un traguardo che merita di essere celebrato…

"Festeggeremo con un grande evento oggi dalle 18 alle 23.30 nel nostro punto vendita a Diegaro in via Emilia Ponente, 2619. Un’occasione per presentare il nuovo marchio aziendale e nuovi vini frutto di progetti basati su un’accurata selezione delle uve e un modo per sostenere iniziative di recupero dall’emergenza. La cantina inizialmente aveva sede in via Piave a Cesena, vicino alla stazione. Nacque da un piccolo gruppo di produttori che, non avendo la possibilità di lavorare in proprio l’uva, decisero di unirsi e creare una struttura organizzativa per lavorare in comune i propri prodotti e poi commercializzarli. Dapprima si trattò esclusivamente di vino sfuso, poi si passò a commercializzare sempre di più vino confezionato".

Come è cambiata negli anni la Cantina di Cesena?

"Abbiamo cercato di diventare nel tempo un simbolo della nostra città, un nome e un luogo che sappia unire nel gusto del vino. L’azienda è rimasta una delle poche cantine cooperative di piccole dimensioni, ma negli anni è cambiata la logica della struttura e si è passati da volumi importanti a quantitativi più contenuti per privilegiare la qualità alla quantità. Dopo il trasferimento nella sede attuale alla fine degli anni 60, la cantina si è via via ampliata fino alla realizzazione del nuovo negozio di vendita. Qui, oltre ai nostri vini, sia in bottiglie che sfusi, si possono trovare prodotti a chilometro zero, dagli insaccati ai formaggi, dal miele alle confetture".

Quanti soci siete?

"La nostra cooperativa raggruppa circa 200 soci ubicati prevalentemente sulle colline. Le rese per ettaro solo molto contenute ma il vino è di massima qualità. Il nostro fatturato, nel bilancio dal primo agosto 2021 al 31 luglio 2022 è stato di circa 3 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente".

Quali sono stati gli effetti dell’alluvione sulle colture?

"Per quanto concerne il nostro settore, già il venerdì antecedente all’alluvione una grossa grandinata ha causato notevoli danni in diverse zone limitrofe alla cantina, in particolare a Bertinoro e Massa di Cesena. I problemi creati dall’alluvione sono diversi, dalle frane che in alcuni casi hanno portato via parte del vigneto e in altri hanno complicato l’accesso allo stesso e a questi si è aggiunta la permanenza di acqua e fango sulle viti che asciugandosi non permette alle piante di respirare. Stiamo cercando di quantificare i danni, ma certamente, la situazione è molto seria"