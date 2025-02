La Caporetto dei bus: "Boom di corse soppresse, danni anche ai parcheggi"

Il trasporto pubblico locale fa acqua ed è urgente convocare in audizione Start Romagna per assicurare ai cittadini il servizio sottoscritto e pagato, nonché rivisitarne il largo fronte della spesa. La valutazione e la richiesta sono dei Liberaldemocratici per Cesena, gruppo non presente in consiglio comunale ma attivo nella vita politica cittadina, attraverso le parole di due suoi esponenti, l’ex consigliere comunale Luigi Di Placido e Franco Pedrelli, che in passato ha svolto l’incarico di esperto in commissione consiliare.

I Liberaldemocratici prendono le mosse dalla realtà delle corse soppresse nel 2024 nel territorio cesenate. "Esse – affermano Di Placido e Pedrelli - mostrano impietosamente lo stato del trasporto pubblico locale: sono ben 9.407, di cui 8.362 (89%) a causa della mancanza di autisti. Questo è un fallimento, testimoniato dall’accumulo delle soppressioni nelle fasce orarie 6-7 e 13-14, presenti durante tutto l’anno scolastico, con punte di 1.236 soppressioni ad aprile e 1.632 a maggio".

La requisitoria di Di Placido e Pedrelli prosegue. "Non abbiamo potuto visionare le soppressioni degli anni precedenti, ma la stampa e le proteste di genitori ed alunni stanno a confermarci il permanere da anni della forte criticità – rilevano gli esponenti dei Liberaldemocratici – . Addossare le colpe unicamente alla difficoltà di reperire autisti, che esiste certamente, sembra più una comoda giustificazione per un servizio che costa fior di milioni di euro alla collettività, ma con risultati fallimentari. Che le corse saltassero se ne sono accorti anche gli utenti dei parcheggi scambiatori, costretti a riprendere l’auto per spostarsi in centro, sia per lavoro, sia per affari, sia per portare i figli a scuola".

Stando ai dati presentati da Di Placido e Pedrelli l’utenza dei parcheggi scambiatori ha subito un calo sensibile proprio a causa delle corse soppresse dei bus. "Se nel 2017 si sono raggiunti gli oltre 900 utenti giornalieri nei parcheggi scambiatori – affermano - questi sono scesi stabilmente a 403 negli anni post Covid 2022-2023, per poi scendere ulteriormente a 218 nel 2024, anno in cui si è inserito l’obbligo di dichiarare la targa dell’auto all’atto dell’emissione del biglietto, eliminando in tal modo chi con 10 cent poteva prendere il bus senza avere l’auto. L’evento che ha costretto gli utenti a desistere dall’utilizzo dei parcheggi scambiatori non può che essere l’inaffidabilità del trasporto pubblico locale, con l’alto tasso di soppressioni delle corse. Dal primo fallimento se ne produce il secondo, con buona pace della CO2, del caos cittadino e dei parcheggi necessari, elementi questi ultimi che concorrono anche all’aumento di multe".

"In questo contesto – mettono ancora in luce Pedrelli e Di Placido – si inserisce il trasporto pubblico innovativo a chiamata BusSì (per il trasporto nelle piccole frazioni, ndr), dove a fronte di fallimenti conclamati si risponde con un servizio personalizzato che costa a corsa per utente ben 62 euro. un vero nuovo fallimento se confrontato col possibile costo di un taxi pubblico".

"Alla luce di tutto questo e anche alla luce della mancanza di iniziative che possano far pensare a cambiamenti significativi nel breve periodo – ecco la proposta dei Liberaldemocratici - , crediamo sia urgente convocare in audizione Start Romagna per assicurare ai cittadini il servizio di trasporto pubblico locale sottoscritto e pagato, nonché rivisitarne il largo fronte della spesa. Ma questo non basta: è necessario che il tema coinvolga tutta la città, troppo spessa lasciata ai margini del confronto. Perché il trasporto pubblico, spesso utilizzato come risposta a tanti problemi, è diventato un problema anch’esso, e grande".