La carica di 800 scout da tutta Italia

Gli scout si danno appuntamento in riviera per un evento di livello nazionale. Oggi e domani, a Cesenatico, si raduneranno 800 scout provenienti da tutta Italia. Il quartier generale è allestito all’Accademia Acrobatica, il grande centro sulla spiaggia di Ponente, formato da quattro strutture ricettive, grandi spazi all’aperto, spiagge e impianti sportivi. In cabina di regia c’è il Cngei, il Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani, un’associazione scout di promozione sociale laica, che da diversi anni ha scelto questo spicchio di riviera romagnola per le Odp, acronimo che sta per "Occasioni di primavera", un evento centrato sulla crescita personale degli adulti, che si tiene una volta all’anno come aggiornamento metodologico dei capi scout.

Nel loro soggiorno gli scout al mattino faranno cerimonie di apertura e alzabandiera, mentre durante il giorno parteciperanno a numerose attività nelle sale, dove saranno organizzati incontri ed eventi, impiegando maxi schermi e tecnologie adatte ad un numero così alto di partecipanti. Suddivisi in gruppi di lavoro, i partecipanti approfondiranno temi legati al metodo scout in continua evoluzione, per adattarsi al cambiamento dei tempi.

Le proposte educative del Cngei sono pensate per diverse fasce d’età, coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti. Il tema dell’anno scout 2024-2025 è "Con slancio su in vetta", pensato per stimolare i ragazzi e gli adulti a sviluppare le proprie capacità, affrontando nuove sfide con entusiasmo e determinazione. All’interno dell’associazione è attivo anche un gruppo di lavoro sull’alimentazione sostenibile, impegnato nella ricerca di piatti preparati con alimenti a chilometro zero. Il filo conduttore di questo evento è legato agli SDGs (Sustainable development goals), cioè gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Gli scout in sostanza si interrogano e si confrontano su come il loro impegno possa impattare positivamente sulla società e sull’ambiente, per garantire uno sviluppo sostenibile, in linea con la vision associativa del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani.

A Cesenatico per l’occasione saranno presenti la presidente nazionale Filomena Grasso e il capo scout Mariano Iadanza. Gli iscritti al Cngei sono circa 16mila, con una massiccia presenza nelle Regioni del centro nord; la sede legale è a Roma ed in Emilia-Romagna ci sono una decina di gruppi locali. In base ad un accordo con Franca Casadei e Giampaolo Ciavolella di Accademia Acrobatica, un centinaio di scout saranno ospitati al Cesenatico Camping Village di Terzo Martinetti. La zona più a nord di Ponente si conferma ancora una volta viva nel settore turistico.

Giacomo Mascellani