La ’Carovana di primavera’ a spasso tra il Po

Ventisette equipaggi con altrettante auto storiche costruite prima del 1975 hanno partecipato alla ‘Carovana di primavera’ organizzata dal CHC, Collectors Historic Carclub sul tema ‘Acqua Cielo Acqua’, tre giorni a spasso tra il fiume Po, partendo dal Museo della Bonifica di Argenta, e le ville venete, con un percorso in parte via fiume: Villa Pisani, conosciuta anche come la Versailles del Brenta, Villa Barchessa Valmarana, Villa Widmann, Villa Foscari - La Malcontenta, fino al Castello del Catajo. Belle occasioni di conoscere una cultura e un modo di vivere diversi da quelli della Romagna, anche se a una distanza compatibile con l’utilizzo in sicurezza di auto che hanno già più di cinquant’anni di vita.

Nella foto, i partecipanti davanti a Villa La Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia.