La casa dei nonni di Fellini a Gambettola diventa ’illustre’

Casa Fellini entra ufficialmente tra le ‘Case e studi degli illustri’ riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna. L’ufficializzazione e la consegna della targa ufficiale è avvenuta giovedì a Bologna presso il cimitero monumentale La Certosa alla presenza di Mauro Felicori, assessore alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia Romagna. A ritirare il riconoscimento era presente la vicesindaca assessora alla cultura Serena Zavalloni. La Casa dei nonni e dell’infanzia del regista entra di fatto tra le 66 realtà regionali che testimoniano il passaggio di artisti, scrittori, poeti nella Regione Emilia-Romagna, che hanno cioè ospitato e ispirato l’opera dei grandi nomi del panorama culturale nazionale e, in questo caso, mondiale. "Siamo soddisfatti di questo importante risultato – dichiarano il sindaco Eugenio Battistini e la vicesindaca Serena Zavaloni - Si tratta di un riconoscimento che arriva a poco tempo di distanza dal restauro della Casa inaugurata e riconsegnata alla collettività nel mese di novembre 2022. Un riconoscimento che premia la scelta di restaurare e valorizzare la Casa dei nonni paterni del regista Federico Fellini, la casa dove il regista trascorreva le estati durante la sua infanzia, insieme ai nonni, immerso in un’atmosfera della Romagna rurale, che tanto ha influenzata il suo mondo onirico e poi la sua filmografia". Oggi la Casa Fellini è una residenza per artisti, attiva, gestita da tre associazioni culturali (Caracò, Ventottoluglio e Sputnik Cinematografica), che ospita attività, studenti e artisti in ambito cinematografico, circense e teatrale, oltre agli eventi che si svolgono nello chapiteau circense allestito nella pertinenza esterna della casa. Vincenzo D’Altri