La casa della Futsal intitolata a Paolo Paganelli

La casa della Fusal Cesena, la società impegnata nei playoff promozione di A2 e già promossa alla A2 Elite in vigore dalla prossima stagione, da oggi si chiamerà palestra Paolo Paganelli per ricordare lo storico collaboratore del club e tra i promotori in città del calcio a 5 scomparso nel gennaio scorso a soli 58 anni. Alle 15 la palestra di Torre del Moro, o Minipalazzetto come è conosciuto nell’ambiente, sarà intitolato a Paganelli che ha fatto della passione per lo sport e della generosità alcuni dei cardini della propria breve vita. Le targhe che ricorderanno l’intitolazione verranno scoperte alla presenza del sindaco Enzo Lattuca e dell’assessore allo sport Cristian Castorri. Interverranno anche i familiari di Paganelli, i dirigenti del Panathlon Club Cesena che si è fatto promotore della richiesta per ricordare il socio e amico e la Futsal Cesena che ha supportato l’iniziativa. A seguire sarà tempo di calcio a 5 giocato, quello che piaceva tanto a Paolo Paganelli e che lo ha coinvolto per diversi anni come istruttore; sarà di scena infatti un triangolare al quale parteciperanno la Futsal Cesena, il Reggio Emilia e il Rimini Calcio a 5.

l.s.