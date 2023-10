La casa rinnovata dei testimoni di Geova

A Cesenatico è stata inaugurato il luogo di culto dei Testimoni di Geova. Dopo un radicale intervento di ristrutturazione, la Sala del Regno dei Testimoni di Geova ubicata in viale Reno, oggi è un edificio moderno e accogliente, con nuovi impianti, pavimenti e arredi. Lo stabile ha mantenuto un aspetto semplice, ma è molto più bello e funzionale, dopo un importante progetto portato a termine da ditte artigiane locali e da oltre 200 volontari religiosi, che hanno messo a disposizione professionalità e competenza. I lavori, iniziati ai primi di aprile e interrotti per qualche settimana per consentire ai volontari di recarsi a Faenza per prestare soccorso alle persone alluvionate, sono terminati in estate.

Il luogo di culto che la comunità cesenaticense dei Testimoni di Geova utilizza sin dagli inizi degli anni ’90, potrà ospitare oltre 300 persone di Cesenatico, Gatteo a Mare e Bellaria-Igea Marina. All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Matteo Gozzoli, accompagnato dall’ispettore della Polizia locale Giacomo Giordano, il capo cantiere Stefano Maiolo e Roberto Guidotti, portavoce dei Testimoni di Geova per l’Emilia Romagna.

Il sindaco Gozzoli è intervenuto così: "Faccio i complimenti per il percorso svolto dal 1991 ad oggi, non solo in questa sede ma in tutto il nostro territorio. Non è scontato il lavoro svolto nei mesi della ristrutturazione, perché è stato unito al lavoro delle volontarie e dei volontari anche attivi a sostegno della popolazione alluvionata di Faenza, e questo è un grande merito. Credo sia rarissimo, se non impossibile, poter contare su una comunità che sia in grado a livello volontario di fare un lavoro impegnativo come questo. I Testimoni di Geova qui svolgono un’attività meritoria che va riconosciuta, insieme a tutte le altre, e sono un arricchimento per la comunità".

g.m.