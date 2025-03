La ’CasaDei Romagnoli’ riapre con Marco Bianchi

Sabato 29 marzo riaprirà l’Osteria CasaDei Romagnoli. Il ristorante romagnolissimo di San Mauro Mare è il primo dei tre locali del gruppo a rialzare la serranda, per ora tutti i weekend poi da fine maggio tutti i giorni. La grande novità del 2025 è il sodalizio coi Casadei dell’imprenditore creativo sammaurese Marco Bianchi, ideatore del Cantiere Artistico, del Commonplace e del visionario Spazio Mir Mar. Marco Bianchi entra ora nel gruppo CasaDei Romagnoli con Lele Delvecchio, Andrea Astolfi e Carolina Casadei, figlia di Raoul, per 30 anni manager dell’Orchestra Casadei. Un team di professionisti sempre più prestante, per arricchire il già forte carattere dei tre ristoranti che si trovano a Cesenatico, CasaDei Romagnoli Spiaggia 18, a Savignano Mare Darsena del Rubicone il Ciao Mare e l’Osteria di mare e terra a San Mauro Mare, su via Marina, a pochi metri dalla spiaggia.

Qui tutto è romagnolo, i vini, le birre artigianali, il caffè e la gran parte dei prodotti utilizzati. La tagliatella dell’Osteria è il piatto più venduto, condita con un ragù bianco di salsiccia. Poi strozzapreti allo scoglio e il pesce fritto con farina di riso. In menù tornano a grande richiesta le polpettine di nonna Delina, la mamma di Raoul Casadei, in due versioni, rosse coi piselli e bianche con fonduta di parmigiano. Il dolce più gettonato è la crema calda con ciambella, abbinata a un bicchiere di albana dolce o a un ottimo passito di uve stramature. Diversi vini della casa hanno l’etichetta firmata Raoul Casadei: il sangiovese Romagna Capitale, il trebbiano Ciao Mare, il novebolle Spettacolo e da quest’anno l’Albana secca Solare, in collaborazione con la cantina Zavalloni e il gruppo Fa.Pi.. All’osteria quest’anno anche lo staff sarà a km 0: composto tutto di giovanissimi sammauresi. Per il gruppo CasaDei Romagnoli, che nei tre locali sta assumendo una quarantina di giovani, prevalentemente dai 18 ai 30 anni, la sfida è formare ragazzi anche senza esperienza.

Lo chef è approdato nello staff a soli 16 anni, timidamente e senza un briciolo di esperienza e oggi è a capo della cucina. Simone Navacchia, 19 anni, dopo un inverno di ricerca, porta in menù piatti nuovi, che si affiancano alla cucina tradizionale di terra e di mare, strizzando l’occhio alle innovazioni culinarie, proprio come Raoul ha sempre fatto nella musica. Entrano in menù la guancia di manzo brasata al sangiovese e la faraona cotta a bassa temperatura. Tutto 100% romagnolo è uno slogan noto per il manager Marco Bianchi e da sempre insito nel dna della famiglia Casadei. Fra le famiglie c’è stima e amicizia da molti anni. Marco Bianchi ha già collaborato anche con Mirna Casadei, imprenditrice, arredatrice e home stager. All’Osteria romagnolissima dei Casadei, Marco affiancato dalla moglie Samanda, sta organizzando nuovi eventi. Da giugno ci sarà la musica dal vivo ogni mercoledì. L’inaugurazione sarà mercoledì 4 giugno con il duo romagnolissimo di musica e cabarèt del Davide Lazzarini show.

Ermanno Pasolini