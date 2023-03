La caserma bloccata "A maggio il collaudo Carabinieri insediati entro fine anno"

di Andrea Alessandrini

Nuova caserma dei carabinieri, entro l’anno sarà operativa. A comunicare l’ennesima data di chiusura della interminabile pratica, è l’amministrazione comunale. La realizzazione con il compimento definitivo dell’opera nel comparto Montefiore e l’insediamento del Comando dei carabinieri, che si sposterà dall’ attuale sede in viale Bovio, è divenuta una arcinota odissea.

Antefatto: Cia-Conad avviò la costruzione della nuova caserma (costo di 5,5 milioni di euro e ceduta gratuitamente al Comune, il quale incasserà l’affitto dai Carabinieri) in cambio della possibilità di espandere del 70 per cento il Centro commerciale Montefiore, la nuova ala costruita su via Assano.

La posa della prima pietra della caserma avvenne il 12 giugno 2018, ormai cinque anni fa, e si sono accumulati ritardi anche a causa dello scoppio della pandemia. La caserma avrebbe dovuto essere pronta nell’estate del 2020, ma gli slittamenti sono stati successivi e inesorabili. ll cantiere subì un brusco rallentamento anche a causa dei problemi della ditta affidataria dei lavori, poi rilevata da altre due ditte. L’anno scorso, in aprile, venne annunciato il mese di giugno 2022 come l’agognato approdo, ma nemmeno la nuova previsione si è avverata e la meta si è nuovamente allontanata.

Dall’amministrazione comunale è arrivato ieri un nuovo aggiornamento sui tempi dell’epilogo: con la fine dei lavori, si assicura risolutamente, la nuova caserma dei carabinieri di Cesena, inserita nel comparto del Montefiore, entro fine maggio sarà interessata dalle pratiche di collaudo. Successivamente l’immobile entrerà a far parte, a pieno titolo, del patrimonio del Comune e, a seguito di alcuni necessari passaggi amministrativi con il Ministero dell’Interno, si procederà con la stipula del contratto di affitto e con l’insediamento da parte dell’Arma.

Ieri mattina il sindaco Enzo Lattuca e il tenente colonnello Sabato Simonetti comandante della compagnia dei carabinieri di Cesena (nella foto) , hanno effettuato un sopralluogo nella nuova sede. "Entro l’anno – informa il sindaco Enzo Lattuca – l’Arma dei Carabinieri di Cesena si trasferirà dall’attuale sede di viale Bovio a poche centinaia di metri dal centro commerciale Montefiore, esattamente tra i quartieri Cervese Sud e Fiorenzuola. Per la nostra città, e sul fronte della sicurezza, sarà un momento importante. Siamo infatti certi che questa nuova sede, facilmente accessibile, tecnologica e funzionale alle esigenze dei militari, diventerà un punto di riferimento per tutti i cesenati. Sempre sul fronte della sicurezza, ricordiamo che è in corso un altro importante intervento che riguarda la costruzione del nuovo Commissariato di Polizia di Stato di Cesena che sorgerà all’interno della Caserma Decio Raggi di viale IV Novembre".

L’edificio della nuova caserma dei carabinieri presenta una corte centrale di circa 3.300 metri quadrati che si sviluppa in quattro zone: operativa, logistica, servizi (distribuita su due piani) e alloggi. Inoltre, l’area sarà dotata di un ampio parcheggio, a disposizione del personale impiegato e dell’utenza. La nuova sede darà casa al comando di Compagnia, al Nucleo operativo e radiomobile, alla stazione carabinieri e alcuni alloggi per i militari, con uno spazio per i mezzi di servizio.

Il trasloco dell’Arma dalla vecchia Caserma di via Montanari a fianco del teatro Bonci, a causa dello stabile non più agibile, nell’edificio accanto alla ex Gil, ebbe luogo nel 2010.