La Casetta di Natale della Croce Rossa alle battute finali

Questi sono gli ultimi giorni di apertura della Casetta di Natale, il gazebo in legno addobbato a tema e che funge da punto di ristoro, e che è collocato in piazza delle Conserve. La struttura è installata e gestita dal Comitato di Cesenatico della Croce Rossa, i cui volontari organizzano varie iniziative per le festività di fine e inizio anno, la cui principale è appunto questa casetta. Qui le donne e gli uomini della Croce Rossa italiana dal primo fine settimana di dicembre offrono fette di panettone, cioccolata calda, dolciumi, pop corn, vin brulè e idee regalo come panettoni solidali e addobbi natalizi. L’incasso delle offerte libere verrà utilizzato dai volontari per sostenere iniziative benefiche e le stesse iniziative della Croce Rossa di Cesenatico, alla quale aderiscono più di duecento persone impegnate a sostenere i più deboli, erogare vari servizi, fare assistenza nelle manifestazioni pubbliche e distribuendo i farmaci a domicilio per coloro che hanno difficoltà a muoversi, come è avvenuto nei periodi di emergenza.

Contestualmente le donne volontarie organizzano parecchie iniziative anche nella storica sede della Croce Rossa in largo San Giacomo, dove è stato organizzato un mercatino di Natale (molto attivo nei giorni pre e post festività) per vendere idee regalo e oggetti, il cui ricavato sarà sempre devoluto a scopi benefici. Il mercatino sarà aperto sabato e domenica. Le persone interessate eventualmente anche a dare una mano possono avere informazioni telefonando allo 0547-673334, oppure recandosi direttamente al numero 3 di Largo Cappuccini, dove gli uffici sono aperti dalle 8.30 alle 15 dal lunedì al sabato.

Giacomo Mascellani