La Cassetta Help ora diventa anche virtuale

Cesenatico ha la sua nuova Casetta Help 2.0. A distanza di due anni dall’attivazione del progetto Cassetta Help, gli organizzatori dell’iniziativa a difesa delle donne vittime di violenze, promossa dall’associazione Fermiconlemani, hanno ritenuto opportuno affiancare alla cassetta "classica" la versione virtuale per potenziare e rendere più efficace la raccolta di eventuali segnalazioni. La cassetta è situata all’inizio di via Saffi, sulla facciata del palazzo dove c’è l’ufficio anagrafe del Comune, dove è stato installato un nuovo pannello in cui è indicato chiaramente il numero verde dove gratuitamente tutte donne e gli uomini possono telefonare per segnalare dei casi. La novità è la presenza di un QR code, dove con un semplice gesto del telefono è possibile far partire la segnalazione. Tutti i messaggi e le telefonate sono accolti dal personale e sul territorio la referente è Antonella Valletta, presidente dell’associazione di volontariato Crisalide, la quale interviene assieme ad una psicologa. Una volta recepito chiaramente cosa sta accadendo e soprattutto se c’è un effettivo problema di violenze, caso per caso si decide se e come attivare l’allarme. L’associazione Fermiconlemani in una nota sottolinea l’importanza del lavoro di squadra: "Un grande grazie alla nostra instancabile socia onoraria Antonella Valletta, presidentessa dell’associazione nostra partner Crisalide, e all’amministrazione comunale di Cesenatico nella persona del vicesindaco Lorena Fantozzi, per la sensibilità e la lungimiranza dimostrate nell’aver riposto fiducia da subito nel nostro progetto di prevenzione". La Fantozzi crede nel progetto: "Abbiamo effettuato ciò che possiamo definire un up grade, un aggiornamento per agevolare i contatti, anche in virtù del fatto che in altre città, fortunatamente non a Cesenatico, ci sono stati casi di Cassette Help vandalizzate. Noi puntiamo molto a tenere rapporti stretti con le associazioni, proseguiamo con i progetti avviati e faremo anche nuove iniziative sempre con Fermiconlemani e Crisalide". La caratteristica fondamentale della Cassetta Help è la garanzia dell’anonimato per poter fare, in forma riservata, segnalazioni di violenza non solo di genere, quindi a disposizione di un pubblico variegato, con l’intento di favorire l’emersione di fatti che spesso non sono denunciati. Lo scopo è quello di raccogliere eventuali richieste di aiuto da parte di chi vive relazioni e situazioni malsane, patologiche e allarmanti, altrimenti non facilmente reperibili a causa della paura e della vergogna. E’ sufficiente un riferimento telefonico, per segnalare situazioni critiche per se o portare un messaggio di speranza rivolto a chi stia patendo tali disagi.

Giacomo Mascellani