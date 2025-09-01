La celebrazioni di San Vicinio. Diecimila persone a Sarsina

Si sono concluse con grande successo le festività dedicate a San Vicinio, patrono di Sarsina, che quest’anno hanno visto la partecipazione di oltre 10.000 persone nel corso della settimana di festeggiamenti. La città ha accolto fedeli, visitatori e turisti provenienti da tutta la Romagna, che hanno preso parte alle celebrazioni religiose, agli eventi culturali e alle iniziative organizzate in collaborazione con associazioni e realtà del territorio. Le celebrazioni hanno confermato ancora una volta la forte identità spirituale, storica e comunitaria che caratterizza Sarsina, rafforzando il legame tra la città e il suo Santo patrono. "Con il naso all’insù abbiamo guardato lo splendido spettacolo pirotecnico della ditta Soldi di Figline Valdarno - commenta il sindaco Enrico Cangini - ci siamo meravigliati insieme, lasciandoci alle spalle ogni pensiero, immersi nella gioia e nella spensieratezza del momento. Siamo orgogliosi della partecipazione e soprattutto dei tanti volontari che hanno lavorato con dedizione e passione".

Un successo si è reso possibile grazie al lavoro di volontari e associazioni: "La grande affluenza premia l’impegno di tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione – commenta il presidente della Pro Loco Roberto Alessandrini – e dimostra che le tradizioni possono ancora unire e attrarre". Fondamentale anche il sostegno delle realtà locali: "Per la BCC di Sarsina essere al fianco delle festività significa investire nelle radici e nel futuro di Sarsina – dichiara il presidente Mauro Fabbretti – ed è motivo di soddisfazione vedere la città accogliere così tante persone".

Le celebrazioni di San Vicinio si confermano dunque un evento capace di unire fede, cultura e promozione del territorio, rafforzando l’identità di Sarsina e la sua capacità di accoglienza.