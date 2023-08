La ‘Cena sotto le stelle’ riunisce residenti e turisti

Tutti a tavola, in compagnia, per una bella e buona cena, sotto le stelle, lungo il corso del centro storico di Bagno di Romagna. Il simpatico ritrovo gastronomico è ormai diventato un consolidato appuntamento, che trova facile spazio in calendario nella prima metà d’agosto. Un bel ritrovo per gli abitanti (e anche per i turisti) del paese termale e delle località dei dintorni, che ormai da vari anni si riuniscono per una cena, all’aria aperta, in una lunghissima felice tavolata che si sviluppa lungo il corso centrale del paese d’Alto Savio. Una tavolata, che si snoda per alcune centinaia di metri, una grandiosa tavolata che quest’anno ha messo a sedere, come sempre in amichevole e simpatica compagnia conviviale, circa 300 persone. La coinvolgente cena sotto le stelle è altresì occasione anche per una bella rimpatriata di vari ex abitanti di Bagno. . Una serata che ha dimostrato, ancora una volta, il profondo sentimento di comunità del popolo bagnese, che ha portato assieme a cena alcune centinaia di persone, mettendo in tavola tante specialità anche della antica cucina della Romagna toscana, da far leccare i baffi a grandi e piccini, che si sono già prenotati per l’edizione 2024.

Gilberto Mosconi