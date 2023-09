La centenaria festeggia con la compagna di banco

Festa grande a Savignano sul Rubicone per Maria Galassi che il 26 agosto ha compiuto 100 anni, residente in via Rio Salto. Una festa rinviata di qualche giorno, effettuata domenica 3 settembre con lo scopo di invitare tutti i parenti nel parco della casa della figlia Giovanna, in campagna, in via Scodella. Maria Galassi, mnata a Savignano sul Rubicone il 26 agosto 1923, è stata una apprezzata sarta. Si sposa il 4 ottobre 1947 a Castelvecchio di Savignano sul Rubicone con Luigi Guidi prima falegname e poi allevatore di polli deceduto il 12 marzo 2007. Maria Galassi è stata festeggiata dai figli Fiorenzo, Giovanna e Rosanna, dai generi Rino e Vittorio, dai nipoti Miriam, Ilaria, Davide, Chiara, Silvia e Serena, dai pronipoti Alessandro e Gianluca e da Filippo Giovannini sindaco di Savignano sul Rubicone. Alla festa c’erano anche il fratello Francesco di 97 anni, la sorella Pasqua di 89 e il cognato Ivo Massari di 96 anni. Fra parenti e amici sono arrivati in oltre cinquanta per festeggiare la centenaria, la quarta in vita attualmente a Savignano sul Rubicone. Fra i tanti invitati c’era anche la sua compagna di banco alle scuole elementari, Maria Bracci, che compirà 100 anni il prossimo 24 ottobre. Fra gli invitati anche don Davide Pedrosi parroco di Castelvecchio. Maria Galassi ha ringraziato tutti: "Ringrazio il Signore per avermi dato 100 anni di vita e tutti i miei figli e nipoti per la grande assistenza che mi danno".

Ermanno Pasolini