La Centrale del latte canta vittoria. Trionfa ancora lo squacquerone

La Centrale del Latte di Cesena conquista per il secondo anno consecutivo il primo premio nella categoria ’Freschissimi’ agli Italian Cheese Awards, il riconoscimento nazionale dedicato ai migliori formaggi italiani prodotti con latte 100% italiano.

La finale si è svolta domenica scorsa a Bergamo, nel cuore di Forme– Bergamo Città Creativa Unesco per la Gastronomia, davanti a una giuria composta da esperti, giornalisti e operatori del settore. A salire sul gradino più alto del podio è stato ancora una volta lo Squacquerone di Romagna Dop della Centrale del Latte di Cesena, che ha avuto la meglio su: CremyMousse – PugliaLat (Puglia) e Squacquerone di Romagna DOP – Comellini (Emilia Romagna) Squacquerone di Romagna Dop – San Patrignano (Emilia Romagna).

"Un riconoscimento – rimarca la centrale del Latte – che conferma la qualità, l’autenticità e la tradizione che contraddistinguono da sempre i prodotti della Centrale del Latte di Cesena e che valorizza l’impegno costante verso un latte e un formaggio genuini, espressione del territorio romagnolo. Questo premio, per il secondo anno consecutivo, è motivo di orgoglio per tutta la nostra squadra - dichiarano con soddisfazione Renzo Bagnolini, presidente della Centrale del Latte di Cesena, e Daniele Bazzocchi, direttore - Lo dedichiamo ai nostri allevatori, ai tecnici e a tutti coloro che ogni giorno mettono passione e competenza nel garantire la qualità dei nostri prodotti e per questo siamo fieri di rappresentarli. È un riconoscimento che appartiene a tutto il nostro territorio e ai consumatori che ci scelgono con fiducia".

"Con questo nuovo traguardo – afferma la Centrale del Latte di Cesena – ci confermiamo ambasciatrice della Romagna del gusto e della qualità, capace di unire tradizione casearia e innovazione nel rispetto delle radici locali". Lo Squacquerone di Romagna DopP di Centrale del Latte di Cesena Le prime tracce di questo formaggio risalgono al 1800, ed ha ottenuto la dopP nel 2012. La zona di produzione comprende le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna e buona parte di quella di Ferrara (delimitata a ovest dalla Strada Statale n. 64, Porrettana, e a nord dal fiume Po).