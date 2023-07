La Centrale del Latte dona €4.000 a 'L'Aquilone di Iqbal' di Cesena

La Centrale del Latte ha donato quattromila euro a favore de ‘L’Aquilone di Iqbal’ di Cesena. Si tratta di parte dell’incasso della vendita del gelato soft alla Fiera di San Giovanni di Cesena e alla Festa Artusiana di Forlimpopoli. "Crediamo molto al tessuto sociale del territorio – dichiarano il presidente Renzo Bagnolini e il direttore Daniele Bazzocchi – e ci piace pensare che anche con piccoli gesti come questo si possano aiutare iniziative importanti. Avevamo deciso di destinare parte del ricavato ad un’azione specifica in aiuto alla Romagna colpita dalla recente alluvione e scegliere i progetti de ‘L’Aquilone di Iqbal’ ci è sembrato perfetto: le loro attività spaziano dai bimbi agli anziani, con quotidiano impegno in azioni sociali concrete di aiuto e sorrisi".