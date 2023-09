La Centrale del latte fa festa: "Fatturato 2023 verso 20 milioni"

Una festa per mettersi alle spalle i mesi difficili dell’alluvione, celebrando insieme alla città lo spirito di un territorio che anche nei momenti più difficili ha lottato per rialzarsi il prima possibile dal fango. Così mentre a metà maggio i furgoncini della Centrale del Latte di Cesena raggiungevano i centri di smistamento degli aiuti per offrire i loro prodotti a chi si incaricava di preparare i pasti per gli alluvionati, con lo stesso spirito comunitario nel pomeriggio del primo ottobre i cancelli della cooperativa si apriranno a tutti coloro che vorranno trascorrere qualche ora di relax e divertimento a misura di grandi e bambini. "Siamo l’unica cooperativa del settore rimasta attiva in Romagna – hanno commentato il direttore Daniele Bazzocchi e il presidente Renzo Bagnolini durante la presentazione dell’evento alla quale hanno partecipato anche il sindaco Enzo Lattuca e il presidente di Confcooperative Forlì Cesena Mauro Neri – Contiamo venti soci conferitori sparsi in tutto il territorio che garantiscono circa 25.000 litri di latte al giorno, otto milioni in un anno, ci avvaliamo di 75 dipendenti e abbiamo chiuso i il 2022 con un fatturato di 18 milioni e mezzo di euro, destinato a superare i 20 nell’anno in corso. Nonostante la crisi, l’alluvione e le drammatiche conseguenze piombate sul territorio". La chiave di volta è la qualità, certificata da una tracciabilità di ogni prodotto, aggiornata quotidianamente. A questa si aggiunge la varietà di una gamma che, soprattutto in relazione ai formaggi (oggi se ne contano 35 diversi) sta raccogliendo sempre più interessi. "Il mercato apprezza le nostre scelte. Un esempio è relativo a Sogliano, territorio celebre per le fosse dove vengono conservati i formaggi che lì si ammantando di un aroma ineguagliabile. Per garantire il miglior risultato, è essenziale che il prodotto scelto sia di pregio: per questo siamo orgogliosi di constatare che negli ultimi tempi il numero di formaggi della Centrale del Latte di Cesena che viene richiesto è in forte aumento".

Il programma della festa nella sede di via Violone di Gattolino 201 a Martorano: si comincerà alle 14.30 di domenica 1 ottobre per finire alle 19, con l’orchestra ‘Franck David’, i ballerini, lo spettacolo di Bimbobell, il dj set di Radio Studio Delta e la merenda, con possibilità di degustare anche i prodotti nuovi , come il formaggio Cuor di Tartufo, il Mascarpone Fresco Artigianale o i Cappelletti al formaggio. Il ricavato verrà devoluto ad Arrt, Ior, Ail, Avis e Acistom.

Luca Ravaglia