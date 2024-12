La Cesena 2005 oggi a Rimini

Voglia di rivincita per la Cesena Basket 2005, che questa sera alle 21 scenderà in campo sul parquet di Rimini per affrontare il Tiberius nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1.

I biancazzurri di coach Marco Vandelli all’andata vennero sconfitti al termine di un match giocato per lunghi tratti all’insegna dell’equilibrio, ma nel corso del quale era risultato decisivo un appannamento verificatosi nel terzo quarto.

I cesenati nella prima parte del campionato hanno collezionato tre vittorie su dieci incontri disputati: la classifica, in particolare nelle posizioni centrali, è ancora ’corta’ e dunque i giochi restano aperti nell’ottica di evitare il successivo raggruppamento che metterà in palio la permanenza in categoria.

A patto di cambiare marcia nelle prossime gare. Magari proprio dal match di questa sera, contro una squadra che nel complesso si era dimostrata alla portata dei cesenati.

I biancazzurri dovranno peraltro provare anche a interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali maturata (82-75) contro Raggisolaris Faenza.