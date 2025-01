La Cesena 2005 scrittura Poggi

Con l’avvicinarsi della seconda fase del campionato di Divisione Regionale 1 in cui si troverà a dover lottare per la salvezza, la Cesena Basket cerca di correre ai ripari per contrastare la malasorte che ha falcidiato il roster. Coach Vandelli si è trovato a non avere mai a disposizione Alessandro Dell’Omo, uomo di punta designato, per poi fare i conti con defezioni e infortuni a ripetizione che proprio negli ultimi giorni, dopo la vittoria su Verucchio, hanno raggiunto il colmo. L’infermeria cesenate oggi annovera Emanuele Montaguti, Jacopo Santoro (già assente da oltre un mese), il fratello Filippo e il lungo Sangiorgi (l’unica alternativa a centro area al 2007 Ivan Pezzi) più un bel manipolo di giovani dell’under 17 e 19 che si alternano in prima squadra.

E’ così stato tesserato Francesco Poggi, ala forte forlivese di 27 anni per 193 centimetri, giocatore esperto e di buona qualità, reduce da un’ottima stagione con Bertinoro (428 punti a quasi 14 di media) ma precedentemente visto in più occasioni in C Gold e in B con i Tigers Romagna. Un giocatore di esperienza e affidabilità, momentaneamente senza squadra ma allenato e pronto a giocare come ha dimostrato nella pur negativa trasferta di mercoledì a Riccione dove ha dimostrato subito buona empatia con i compagni e duttilità di utilizzo, mettendo a segno 10 punti in 21 minuti con 5 su 5 al tiro e 7 rimbalzi.