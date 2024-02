La Charity Bowl League ospita il Messico. In campo per aiutare l’associazione Caos

Il football americano è uno sport per uomini duri con un cuore grande. Perché senza cuore, sulla linea di scrimmage non si resiste cinque minuti a conquistare o a difendere una yard alla volta, vedendosela muso contro muso con altri uomini duri. Come diceva Vince Lombardi, il ’mostro sacro’ al quale è dedicato il trofeo del Superbowl: "Il football non è uno sport di contatto. Il ballo è uno sport di contatto; il football è uno sport di collisione".

Però il cuore grande, una volta che ce l’hai, lo metti sul tavolo anche fuori dal campo di gioco. Per conferme, c’è da fare i conti con lo spirito di Alberto Calbucci, cesenate con alle spalle una vita trascorsa con la palla ovale in mano, conquistando vittorie e trofei nei più svariati ambiti, nazionali e interazionali. Da qualche anno, mentre la carta di identità lo iscriveva diritto nella categoria ‘master’, lui ha rilanciato, aggiungendo la voglia e la determinazione di scendere in campo unendo allo spirto della competizione, anche la voglia di aiutare chi soffre.

Oggi Calbucci è il presidente della Charity Bowl League, un’associazione sportiva dilettantistica che ha come scopo primario quello di fare beneficienza. "Organizziamo eventi sportivi a cadenza mensile – racconta Calbucci – ai quali partecipano veterani di football americano provenienti da tutta Italia e dall’estero. C’è chi ci raggiunge dai più svariati angoli d’Europa e chi addirittura dagli Stati Uniti. Gli appuntamenti organizzati nel corso del tempo hanno permesso a questa realtà di donare complessivamente almeno 100.000 euro".

Oggi in programma c’è un’altra tappa fondamentale nella crescita dell’associazione: alle 16 nello stadio Lunetta Gamberini di Bologna andrà infatti in scena una sfida di portata internazionale: "Negli anni scorsi avevamo affrontato una rappresentativa irlandese, una volta a casa loro e una volta in Italia, ma in quel caso avevamo giocato contro un gruppo di ventenni… Ora invece siamo davanti alla prima vera sfida ’master’ internazionale. Ci misureremo contro i Veteranos Football Americano Mexico: cinquanta giocatori over 45, di talento e che coltivano una grandissima passione per questo sport".

Si giocherà con le regole dell’Nfl: undici contro undici e quattro quarti da 15 minuti di tempo semi effettivo, in una battaglia che alla fine durerà almeno tre ore. Un evento per gladiatori che promette grande spettacolo. Al termine della gara verrà consegnato un assegno da mille euro a Caos, un’associazione sportiva dilettantistica bolognese e che si prefigge lo scopo di far praticare sport come atletica leggera, bocce e nuoto a ragazzi con disabilità mentali o motorie, facendoli allenare assieme a coetanei non disabili, condividendo esperienze ed emozioni uniche.

"A tal proposito – chiude Calbucci – prima dell’inizio del nostro incontro, i ragazzi dell’associazione Caos si cimenteranno nello svolgimento di attività proprie del football americano, sotto la supervisione e con l’aiuto dei propri istruttori e del nostro staff tecnico". La partita verrà trasmessa in diretta streaming gratuita sul canale YouTube di Charity League.

Luca Ravaglia