"La chiesa di Capanni usata come dormitorio"

Riaprire al culto e riportare all’antico splendore, magari con l’intervento di qualche benefattore, la chiesa di Capanni, frazione di Savignano sul Rubicone, chiusa al culto e in stato di abbandono. La chiesa situata nell’angolo fra via Rubicone Destra II tratto e via Portazza era anticamente un oratorio fatto costruire dai principi Torlonia, proprietari di vasti appezzamenti di terreni nella zona, a servizio dei credenti che abitavano in quelle campagne. Distrutta quasi completamente durante l’ultima guerra mondiale, nel 1948 fu ricostruita dal don Giovanni Paganelli parroco del santuario della Beata Vergine delle Grazie nella confinante frazione di Fiumicino. Attualmente è inclusa nella vicina parrocchia di Santa Maria Goretti di San Mauro Mare. Sul problema della chiesa di Capanni interviene Luca Maggioli presidente della Consulta del quartiere: "E’ una vicenda annosa che questa Consulta e ancora la Consulta precedente, hanno posto all’amministrazione comunale prima guidata dal sindaco Filippo Giovannini e ora da Nicola Dellapasqua. L’ultima celebrazione eucarstica risale a circa trent’anni fa e ora la Chiesa si trova in un totale stato di abbandono. Il parroco locale, probabilmente per non fare deteriorare ulteriormente quanto c’era ancora in buono stato all’interno da un punto di vista delle attrezzature, ha trasferito all’epoca alla vicina parrocchia di Santa Maria Goretti di San Mauro Mare l’altare, panche e quasi tutto il resto. Oggi la chiesa, che non risulta ancora sconsacrata, è preda di intrusioni non consentite, pur essendoci cartelli appesi davanti all’ingresso, da parte di avventori non autorizzati che utilizzano sempre più questo manufatto scambiandolo per un dormitorio. Questa Consulta si è trovata più volte a dovere ripristinare la serratura dell’ingresso".

La società calcistica locale tenta di tenere pulito, in maniera del tutto volontaria e gratuita e nel limite del possibile, la zona circostante senza però addentrarsi nella proprietà privata attigua comprensiva di una canonica ancora di proprietà della famiglia dei marchesi Guidi di Bagno, anche se si sono sentite voci di possibili cessioni/donazioni alla Curia locale, ma non confermate. Continua il presidente Luca Maggioli: "In sostanza questa consulta ha sollevato più volte lo stato di degrado della Chiesa di Via Portazza e dell’area circostante. Anzi è stato chiesto, anche alla precedente amministrazione Giovannini prima e questa attuale amministrazione affinché si facessero promotrici di un potenziale intervento di restauro/recupero di questo manufatto storico, anche perché il Quartiere Capanni conta oggi circa un migliaio di abitanti e si ritiene la Chiesa uno strumento di sicura aggregazione".