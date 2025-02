La chirurgia estetica tra salute e bellezza

"La bellezza salverà il mondo". E’ l’argomento trattato durante una conviviale organizzata dal Rotary Club del Rubicone e dal presidente Nicola Giorgetti alla locanda Antiche Macine sulle colline di Savignano sul Rubicone. Una serata dedicata al tema della salute e del ’bellessere’, inteso come equilibrio fra salute fisica, immagine di sé e serenità interiore. Ospiti della serata la dottoressa Gloria Semprini, specialista in chirurgia plastica ed estetica, e il dottor Federico Cattin chirurgo presso l’ospedale Franchini di Santarcangelo, specialista in chirurgia senologica e ricostruttiva dove ha preso parte a più di 720 interventi.

"L’età per questi interventi si è abbassata e questo perchè oggi non si accetta più l’idea di invecchiare e ci si rifugia l’idea di perfezione dei social e soprattutto degli influencer – ha detto la dottoressa Semprini – Le ragazze chiedono soprattutto di ritoccare le labbra e renderle carnose. Le persone più adulte chiedono di migliorare l’aspetto, ma in maniera naturale. La medicina estetica non è più volta alla esaltazione e alla esagerazione di determinati profili del viso, ma è diventata la ricerca dell’armonia dei tratti fisionomici. L’importante è essere belli dentro, ma anche fuori".

e.p.