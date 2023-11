La ciclabile sul Pisciatello: "Aumentano i costi"

Serviranno più fondi per realizzare la pista ciclabile sul Pisciatello. La revisione a rialzo del budget è dovuta all’implemento di interventi resi necessari lungo l’argine del torrente per garantire sia la sicurezza della riva, che la protezione delle abitazioni limitrofe, anche alla luce degli eventi calamitosi che si sono abbattuti nell’area cesenate a metà maggio. A ottobre l’amministrazione comunale ha in effetti avviato l’iter amministrativo riguardante la realizzazione della pista ciclopedonale sul PisciatelloUrgòn che collegherà Case Castagnoli e Calisese. Il progetto è nato dall’esigenza di creare un attraversamento diretto fra Calisese e la rete ciclopedonale comunale. "Nel corso della conferenza dei servizi, convocata come previsto dalle norme vigenti per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica – spiega l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – è emersa la necessità di procedere ad alcune integrazioni e modifiche progettuali inerenti le attuali dimensioni dell’argine ritenute insufficienti. Si procederà dunque con un ampliamento di circa un metro dell’argine e con un rafforzamento di alcuni tratti del percorso ciclabile attraverso il collocamento di scogliere e di massi. Si tratta di approfondimenti progettuali di messa in sicurezza del tracciato che comportano un incremento della spesa complessiva necessaria alla realizzazione dell’opera, che in questo modo sale a 1,3 milioni di euro. Una volta conclusa questa fase, verrà convocata nuovamente la conferenza dei servizi al fine di approvare il progetto. In questo modo, l’iter amministrativo avviato lo scorso ottobre non si ferma dal punto di vista progettuale e neppure in relazione al finanziamento dell’intervento, che sarà al centro della proposta di bilancio nel prossimo consiglio comunale".

Restando in tema di piste ciclabili, in questi giorni sono in corso anche gli interventi di ripristino di uno dei percorsi simbolo della città, quello che fiancheggia il fiume Savio. Nello specifico, sono appena stati eseguiti i lavori di manutenzione in prossimità del Ponte Vecchio e lungo il tratto di ciclabile che prosegue verso il mare. Ieri infatti i mezzi si sono spostati nel tratto di via Machiavelli.