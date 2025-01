La ciclovia di San Vicinio scatta verso 50mila euro

"Bici in Comune" è l’iniziativa dell’amministrazione di Sarsina promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per finanziare progetti tesi a promuovere la mobilità ciclistica non solo per favorire lo sviluppo del cicloturismo, ma porre le basi per uno stile di vita sano e attivo. In tal senso il comune plautino si è proposto con un progetto dal titolo "Sarsina Bike Experience: tra natura, storia e sapori" che punta a valorizzare la Ciclovia di San Vicinio inaugurata nel 2021, che si snoda lungo un itinerario di 325 chilometri (attraversando 14 comuni, 3 province, 2 regioni, un parco nazionale e diverse aree protette) seguendo il Cammino da percorrere in mountain bike o bici gravel.

"Partecipiamo – sono le parole di Cristina Santucci presidente del "Cammino di San Vicinio" – in accordo con il Comune di Sarsina e quello di Verghereto chiedendo un finanziamento di 50mila euro per creare percorsi tematici legati alla Ciclovia di San Vicinio, potenziare le infrastrutture e la segnaletica nonché organizzare eventi e festival a tema. In aggiunta, una parte delle risorse, servirà per migliorare la comunicazione e la promozione territoriale".

"La bicicletta – aggiunge il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini - non è solo un mezzo di trasporto, ma un’opportunità per scoprire con più lentezza il territorio, migliorando la qualità della vita dei residenti e creando nuove opportunità di sviluppo. Per questo ritengo, attraverso la collaborazione con le associazioni del territorio, che il progetto in questione potrà essere un ulteriore volano del nostro sviluppo turistico".

Edoardo Turci