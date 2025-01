La ciliegina sulla torta al teatro comunale

Lo spettacolo "La Ciliegina sulla Torta" è il prossimo appuntamento di prosa al teatro comunale di Cesenatico. Con questa rappresentazione, la sera del 22 gennaio con il sipario che si aprirà alle 21, la compagnia Mente Comica porta un interessante commedia. Lo spettacolo ha registrato il tutto esaurito, quindi sarà possibile eventualmente ottenere i posti la sera stessa dello spettacolo, in caso di disdette dell’ultima ora. L’autore Diego Ruiz ha scritto scrive una commedia sfacciata e piccante sulla famiglia e le sue innumerevoli dinamiche, assieme ad Adelmo Fabo. È uno sguardo esilarante sui rapporti di coppia, sulle relazioni tra genitori e figli e sugli inevitabili conflitti tra uomini e donne. La Ciliegina sulla Torta è una commedia divertente e uno spettacolo allegro, ma non spensierato, perché i protagonisti saranno sempre sull’orlo di una crisi di nervi e lo spettatore riderà e rifletterà sugli imprevisti e le sorprese che la vita porta in serbo per ognuno di noi. Gli attori protagonisti sono Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Milena Miconi e Luca Attadia. In questo lavoro emergono i giorni speciali nella vita di ogni ragazzo, che rimarranno per sempre scolpiti nella memoria, come il primo bacio, la prima volta, la prima serata folle con gli amici; poi ci sono degli eventi particolari ugualmente importanti a cui non si può proprio legare un bel ricordo. C’è un particolare giorno, una specifica esperienza legata quasi sempre ad una figuraccia di dimensioni apocalittiche, come la presentazione della fidanzata ai propri genitori. Ogni ragazzo sa che la madre sarà piena di sorrisi e che cercherà di essere simpatica e alla mano, ma ogni ragazzo sa che la madre vedrà in quella ragazza la propria nemica giurata, con cui combattere una guerra lunga una vita intera. Il padre sarà condiscendente e insolitamente spiritoso, ma è anche vero che quel padre starà soltanto cercando di arginare lo tsunami che di lì a poco si potrebbe scatenare. E poi ci si chiede cosa succede se la fidanzata è molto più grande del ragazzo.

Il giorno dello spettacolo sarà possibile prendere posto a partire dalle 20.30. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando allo 0547 79274, inviando una mail a cultura@comune.cesenatico.fc.it, visitando teatrocomunalecesenatico.it, oppure recandosi all’Ufficio Cultura e Teatro in via Armellini, sul porto di Cesenatico dove c’è il Museo della Marineria.

Giacomo Mascellani