La Cisl oltre l’emergenza "Subito il commissario"

Anche Cisl Romagna sta seguendo da vicino l’evolvere della gestione della delicata fase post alluvione che ha colpito il nostro territorio. "Abbiamo apprezzato le prime misure adottate dal Governo per la gestione dell’emergenza - dichiara in una nota il segretario generale Francesco Marinelli -, ma è arrivato il momento di andare avanti con urgenza. Da settimane stiamo chiedendo che si proceda senza indugio alla nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione, con poteri esecutivi speciali, che possa operare direttamente sul territorio, superando gli ostacoli burocratici e i possibili ritardi derivanti dalla necessità di dover sottoporre ogni decisione al governo centrale. Dobbiamo avviare immediatamente i lavori per riparare le infrastrutture danneggiate. Strade, ponti, reti idriche ed elettriche e reti di comunicazione sono i pilastri che sostengono la nostra comunità. Ripristinandoli, garantiamo che le persone abbiano accesso a servizi essenziali e possano ricostruire le proprie vite".

Marinelli indica nella ricostruzione delle case e degli edifici danneggiati la priorità da seguire. "Inoltre – prosegue - è fondamentale fornire finanziamenti agevolati e contributi alle imprese colpite, incoraggiando la creazione di nuovi posti di lavoro e la rinascita economica del nostro territorio. Solo attraverso la solidarietà e l’unità possiamo costruire un futuro migliore per tutti". Viene poi evidenziato l’aspetto ambientale, legato prima di tutto alla necessità di ripristinare gli ecosistemi danneggiati, rimuovendo velocemente i detriti, bonificando i terreni contaminati e prevenendo futuri disastri naturali attraverso opere di mitigazione e gestione idrogeologica: "La protezione del territorio e la sicurezza sono fondamentali per garantire un futuro resiliente. È fondamentale che tutte le istituzioni, le organizzazioni umanitarie, le comunità locali e i cittadini lavorino insieme. La strada verso la ricostruzione sarà difficile, il nostro territorio riuscirà a farcela, ma non da solo. Cisl Romagna si impegna a sostenere attivamente questo processo, collaborando con tutte le parti interessate e promuovendo l’inclusione sociale, la giustizia economica e la sostenibilità ambientale. Dobbiamo guardare al futuro imparando dagli eventi passati, adottando misure preventive più efficaci e rafforzando la nostra capacità di rispondere alle emergenze".