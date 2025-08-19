La città cambia volto. Tour virtuale tra i progetti finanziati dal Pnrr

Trentatrè progetti in corso per un valore complessivo di 132 milioni di euro grazie, anche ai finanziamenti del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Così si annuncia il disegno complessivo di trasformazione della città che si può seguire passo passo, anche con un tour virtuale tra i progetti, dal sito internet cesenasara.it allestito dall’amministrazione comunale di Cesena.

Con riferimento ai soli progetti finanziati dai fondi europei, il Comune esplicita 15 cantieri in corso. Altri 12 sono finanziati da altre fonti di finanziamento, a partire dalle risorse comunali. In vista del mese di settembre saranno presto conclusi i lavori riguardanti i tre nuovi nidi a San Vittore, Villachiaviche e in zona Osservanza, dove è stato realizzato un polo scolastico in cui convivranno infanzia e nido. In dirittura d’arrivo anche i lavori al centro sportivo di Villachiaviche. Proseguono spedite – assicura l’amministrazione comunale in una nota – le opere in zona Stazione, attualmente concentrate in piazzale Karl Marx, e sono in fase di avvio gli interventi di regimazione idraulica programmati sul territorio.

"Cesena guarda al futuro – commenta il sindaco Enzo Lattuca – attraverso un piano organico di interventi che punta a migliorare e ampliare i servizi rivolti ai cittadini, dalla prima infanzia fino all’età adulta. Nessun ambito è escluso: dai servizi sociosanitari all’istruzione, dalla cultura allo sport, dalla mobilità alla logistica e ai trasporti, fino alla difesa idrogeologica del territorio". Sottolineando la rilevante ricaduta locale in termini di occupazione, il sindaco allarga il quadro: "Come precisato in sede di Commissione consiliare alcuni mesi fa siamo impegnati, con la massima responsabilità, nella gestione di un piano che vede circa un centinaio di interventi finanziati per 110 milioni, da risorse dei piani investimenti 2022, 2023 e 2024. Con l’approvazione inoltre, da parte del Consiglio Comunale, avvenuta il 23 dicembre 2024, del Piano Investimenti 2025,2026 e 2027 ci siamo messi al lavoro per la realizzazione delle opere previste nella prima annualità – quella di quest’anno – del piano triennale delle opere 2025, 2026, 2027 appunto. Altri 30 milioni circa di opere che si aggiungono ai 110 già in corso. Di questo parliamo, di oltre 100 interventi di un valore economico che sfiora i 150 milioni".

I prossimi mesi saranno interessati dall’avvio di ulteriori lavori attualmente interessati dalla fase di progettazione: asfaltature di tratti stradali, realizzazione pista ciclabile di Rio Eremo e pista ciclabile Cesuola, realizzazione del parcheggio del Campus universitario, nuova rotatoria tra le vie Barducci e Madonna dello Schioppo, variante di Calabrina.