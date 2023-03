La città che cambia I lavori in viale Mazzoni avanzano verso la piazza

Il centro storico si rifà il look. Proseguono infatti gli interventi di manutenzione ordinaria e di abbattimento delle barriere architettoniche, avviati lo scorso 30 gennaio, lungo viale Mazzoni. Alle battute finali, in particolare, i lavori nel tratto da piazza San Domenico fino al Lugaresi, che si concluderanno entro l’inizio della prossima settimana. A seguire, da martedì 14 marzo, si procederà con le opere di rifacimento, adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche dal quarto lato di piazza del Popolo a via Pio Battistini.

Attenzione anche ai parcheggi: durante i lavori, che dovrebbero concludersi entro Pasqua, lungo viale Mazzoni saranno salvaguardati gli stalli per la sosta.

Il cantiere sarà poi sospeso ogni mercoledì per garantire il normale svolgimento del mercato settimanale. Come condiviso con le associazioni di categoria degli ambulanti - Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio - gli interventi saranno infatti eseguiti dal lunedì al venerdì fatta eccezione per le giornate di mercato. I banchi dei commercianti saranno tuttavia allestiti un metro in avanti rispetto all’altra fila.

"Avviato il 30 gennaio scorso – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – il cantiere prosegue senza rallentamenti. In questo modo l’intero tratto stradale sarà restituito alla città entro metà giugno. Con lo scopo di creare il minor numero di disagi ai commercianti, agli ambulanti del mercoledì e del sabato, e ai cittadini, in questa fase dei lavori il cantiere proseguirà a porzioni liberando di volta in volta l’area già interessata dalle opere programmate".

Gli interventi, che mirano alla riqualificazione e valorizzazione di uno dei viali principali del centro storico, rientrano nell’ambito del Peba (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche). A seguito di attente analisi tecniche, si lavora per eliminare tutte le criticità ravvisate. Nella pratica, il primo stralcio ha riguardato interventi di manutenzione dei marciapiedi, con la creazione di rampe e di percorsi Loges per persone non vedenti o ipovedenti, e la definizione di percorsi pedonali ben distinti dagli stalli per la sosta delle auto. È stato inoltre riqualificato l’accesso dei rifugi antiaerei della Rocca. L’investimento complessivo dell’Amministrazione ammonta a 150 mila euro, che serviranno anche per opere di manutenzione nelle fermate del trasporto pubblico locale in via Ravennate e a Borello, in via Calatafimi.