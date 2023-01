"Serve dare un segnale, che non vuole avere intenti polemici, ma punta a sensibilizzare la comunità e l’amministrazione comunale

"La città è troppo sporca, ci pensiamo noi"

Con questo spirito cinque volontari nel primo pomeriggio di ieri si sono dati appuntamento nel parcheggio antistante il centro commerciale Lungosavio armati di scope, palette e soprattutto tanta buona volontà: quella necessaria a rimboccarsi le maniche per fare da esempio davanti alla comunità. "Noi in famiglia educhiamo i nostri figli che i rifiuti non si gettano dove capita e il messaggio passa. Se tutti lo facessero, probabilmente ora non ci troveremo qui a dover rimediare alla maleducazione di altri. In ogni caso le responsabilità devono essere divise, perché pure l’amministrazione comunale può fare di più, aumentando quanto meno il numero dei cestini dedicati alla raccolta dei rifiuti. In centro ci sono, in periferia sono praticamente introvabili".

Milva Belletti racconta di aver fatto una trentina di esperimenti in diversi luoghi della città, trovandosi a camminare a volte fino a casa prima di riuscire a trovare un luogo adatto a smaltire i rifiuti che qualcuno aveva gettato in terra e che lei aveva raccolto. A farle compagnia c’erano anche Rossella Fabbri, Giovanna Forlivesi, Carmine Passaro e Amedea Alessandri. Me le adesioni sono in crescita e arrivano anche da furi Cesena, fino a Mercato Saraceno. Chiunque voglia unirsi al gruppo ‘Volontari per l’ambiente’ può contattare il 3332720152. "L’idea è incontrarci a cadenze fisse, spostandoci da un luogo all’altro della città, mostrando cartelli e invitando con le nostre azioni ad avere rispetto della proprietà pubblica come di quella privata. Se una persona vede un’altra che fatica per pulire sporcizia che lui aveva contributo a creare, magari la prossima volta si comporterà diversamente. Anche convincere uno solo sarebbe un successo". L’intento è lodevole e il risultato dopo un’ora di ramazzate incontestabile. Ma ecco la beffa. "Al termine, ci siamo recati all’isola ecologica per smaltire i rifiuti che non si potevano differenziare. Ma l’operatore ci ha detto che per farlo avremmo dovuto pagare. Pagare per aver ripulito la sporcizia di altri? Paradossale. Tanto che anche portando a casa nostra i rifiuti, ci mettiamo in difficoltà da soli, perché finirebbero con l’essere conteggiati nei bidoncini abbinati alla raccolta puntuale. Serve una soluzione". Che, almeno nel caso specifico, l’amministrazione comunale sarebbe tenuta a fornire, tanto per non cadere davvero nel grottesco.