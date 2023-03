’La città metro per metro’, un’idea per scoprire angoli noti e meno noti

Alla scoperta di Savignano sul Rubicone, metro per metro. Oggi passeggiata e visita guidata alla museo di Secondo Casadei dove ci sono le edizioni musicali ’Casadei Sonora’. Si tratta di sei domeniche insieme, tra cultura e natura. La prima sarà proprio nella giornata di oggi ’Savignano metro per metro’, camminate e visite guidate a siti culturali cittadini, ideate dalla associazione Savignano Eventi con il patrocinio del Comune.

Il primo appuntamento avrà come meta la sede delle Edizioni musicali Casadei Sonora, nel centro cittadino, per una visita guidata preceduta da una passeggiata con partenza alle 15 dal piazzale Fausto Coppi, antistante il Seven Sporting Club, per proseguire sulle rive del Rubicone lungo l’anello di Cesare, approdando in Borgo San Rocco e continuando quindi su via Bastia, viale della Repubblica e, infine, via della Pace dove sorge la casa editrice oltre che già abitazione e studio di Secondo Casadei, nato a Sant’Angelo di Gatteo l’1 aprile 1906 e poi residente a Savignano sul Rubicone dove è scomparso il 19 novembre 1971.

Per questo primo evento i posti sono limitati, è necessaria la prenotazione al 347-9251168.

Dice Gabriele Vincenzi presidente di Savignano Eventi: "Questo progetto è stato pensato per unire attività motoria e cultura e coinvolgere persone di età e interessi diversi nella comune passione per la nostra città. Vita sana, natura, cultura, quindi conoscenza e divertimento sono i nostri ingredienti. Le camminate, di 4-5 km, saranno seguite dalla visita a un luogo della città di Savignano di interesse culturale, con guide specializzate".

Ha aggiunto il sindaco Filippo Giovannini: "Savignano metro Per metro nasce dalla collaborazione tra le associazioni culturali, sportive e ricreative, le cooperative di promozione sociale, le istituzioni culturali attive in città. Saranno i volontari di Savignano Eventi ad accompagnarci in queste passeggiate culturali. Prendiamoci questo tempo piacevole per riscoprire insieme il bello che la nostra Savignano ci offre".

In calendario tra i siti da visitare ci sono, domenica 23 aprile, il Castello di Ribano, il 28 maggio le chiese di Savignano, la Savignano antica il 17 settembre, il museo archeologico di San Giovanni in Compito il 22 ottobre e l’Accademia dei Filopatridi il 19 novembre. Collaborano al progetto la cooperativa Koinè, Agt, Associazione Guide turistiche, Podistica Seven, il gruppo di camminatori Le Volpi, l’associazione sportiva Acds Ridetowin, l’Accademia dei Filopatridi e la Casadei Sonora.

Ermanno Pasolini