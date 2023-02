La città perde lo storico farmacista Calisesi

di Giacomo Mascellani

Cesenatico ha perso il suo farmacista storico. All’età di 92 anni è passato a miglior vita Alfredo Calisesi, uno dei professionisti in assoluto più noti in città.

Alfredo per una vita era stato, assieme alla moglie Giancarla Rossi, il titolare della Farmacia Faedi, attività fondata ben 126 anni fa. Per intere generazioni di cesenaticensi, ma anche per tanti turisti, era normale incrociare il sorriso di Alfredo, che era un signore con uno stile d’altri tempi, caratterizzato da una educazione, una gentilezza e una bontà d’animo per molti aspetti unici.

Quando le farmacie non erano così diffuse come lo sono oggi, era lui l’uomo in camice bianco, sul quale si poteva fare riferimento per avere le medicine, ma anche per avere preziosi consigli e parole di conforto.

Alfredo era un dottore farmacista molto stimato, perchè apparteneva a quella generazione di professionisti che i medicinali li conosceva e li sapeva anche fare nel proprio laboratorio.

Oggi la Farmacia Faedi si trova in viale Trento ed è seguita dalla figlia Francesca Calisesi, la quale in un manifesto ha ricordato il padre assieme alla sorella Roberta, le nipoti Alessandra e Francesca.

La famiglia ha voluto dare l’ultimo saluto ad Alfredo in forma privata e riservata, senza organizzare una cerimonia pubblica, su volontà dello stesso defunto. Un aspetto del carattere che Alfredo aveva in comune con il compianto fratello Giorgio Calisesi, che nel secolo scorso fu sindaco di Cesenatico e poi direttore della biblioteca comunale, e con lo scrittore Marino Moretti, il quale era un grande amico di famiglia.

La storia della Farmacia Faedi ebbe inizio nel lontano 1897, quando il dottor Alessandro Faedi, prozio di Francesca Calisesi, fondò l’attività sull’asta di Levante del porto canale. Nel 1929 prese le redini dell’azienda Vincenza Faedi, la nonna di Francesca, e nel 1967 la farmacia venne rilevata da Alfredo Calisesi assieme alla moglie Giancarla Rossi, che la condussero fino al 2008, quando si trasferì temporaneamente nella succursale estiva di viale Roma e nel 2009 nell’attuale sede sita in viale Trento.

Francesca Calisesi prosegue l’ultra secolare conduzione di famiglia della Farmacia Faedi, proprio nel ricordo dei genitori farmacisti: "Nell’attuale sede di viale Trento quattordici anni fa non abbiamo potuto collocare gli antichi mobili, così abbiamo fatto tutto nuovo, ma con le gigantografie di papà Alfredo e mamma Giancarla a grandezza naturale. Mio padre se ne è voluto andare in silenzio e ci lascia una eredità morale molto alta - continua Francesca -. Aveva un rapporto veramente molto stretto con la gente del posto ed un legame speciale con i suoi clienti, quando li vedeva gli si illuminava il volto. Per il lavoro aveva una passione immensa, che ha trasmesso a noi figlie. Nutriva sempre rispetto per le persone e anche negli ultimi giorni della sua vita è stato un esempio, con umiltà, senza mai essere al centro dell’attenzione. Con discrezione ci ha donato dei valori importanti e l’amore per il porto canale, la nostra casa dove lui era nato, dalla quale si affacciava sorridente ed esponeva la bandiera garibaldina nella ricorrenza della festa di Garibaldi. Mio padre aveva dei principi, ha sempre aiutato chi poteva aiutare ed è sempre stata una figura presente, felice di sua moglie, delle sue figlie e delle sue nipoti, coerente sino alla fine".