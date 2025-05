La classifica della qualità della vita. Mancano le palestre nelle scuole

Entra nella top ten della classifica della qualità della vita dei giovani la provincia di Forlì-Cesena, posizionandosi all’ottavo posto su 107 province, ma resta fuori da quelle per bambini (56ª) e anziani (30ª). É quanto emerge da un’indagine del Sole 24 Ore che analizza il benessere di anziani, giovani e bambini nelle 107 province italiane, con classifiche dettagliate che mettono in evidenza i territori più virtuosi. Tra le novità un sondaggio realizzato con Save the Children che fotografa gli stili di vita e il livello di autonomia dei ragazzi tra gli 11 e i 15 anni.

Quanto alle risultanze generali, prima di zoomare su Forlì-Cesena, emerge la diffusa presenza di Nord-Est ed Emilia-Romagna nelle tre top ten delle classifiche Il cui risultato dipende dalla combinazione di 15 indicatori. Si parte dalla qualità della vita per bambini. In testa alla classifica delle 107 province figura Lecco, mentre Forlì-Cesena si piazza al 56° posto, con dati non uniformi: 49ª per tasso di fecondità (Lecco è 27ª), nona per bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l’infanzia, ma solo 91ª per gli edifici scolastici con la palestra. Da rilevare anche il 78° posto in graduatoria per le relazioni sociali e il 32° per delitti denunciati a danno di minori, il 51° per il rapporto tra pediatri e popolazione infantile. Forlì-Cesena è inoltre 39ª per edifici scolastici con la mensa, 49ª per competenza alfabetica non adeguata, 33ª per competenza numerica non adeguata e solo 86ª per spazio abitativo.

Passando alla graduatoria sulla qualità della vita dei giovani è la friulana Gorizia, la provincia dove vivono meglio, stando agli indicatori che misurano servizi, opportunità e condizioni di vita. Forlì-Cesena si piazza all’ottavo posto, con un lusinghiero risultato. Per l’indicatore della disoccupazione giovanile figura al 16° posto (Gorizia 40ª), ma per la soddisfazione per il proprio lavoro precipita al 79° e addirittura al 103° posto per l’imprenditoria giovanile; è 30ª per laureati, 72ª per incidenti stradali notturni, al 60° posto per la percezione dell’insicurezza, al 78° per i canoni di locazione. Sale in vetta al secondo posto, invece, per la promozione di concerti. Forlì-Cesena è però solo 89ª per quoziente di nuzialità, e settima per spettacoli, locali e organizzatori. A prevalere invece per il grado di qualità della vita degli anziani è Bolzano, mentre Forlì-Cesena, in questa categoria si piazza al 30° posto. Scorrendo gli indicatori, la nostra provincia occupa la 79ª posizione in graduatoria per il consumo di farmaci per la depressione, il 72° per il consumo di farmaci per l’obesità, 44° per il consumo di farmaci per malattie croniche.

Il dato più negativo è il 105° posto per gli esposti presentati a causa dell’inquinamento acustico. La provincia di Forlì-Cesena figura inoltre 52ª per persone sole, 47ª per l’importo medio delle pensioni di vecchiaia, 50ª per posti letto nelle rsa, 50ª per spesa sociale a favore degli anziani, 35ª per utenti dei servizi sociali comunali e 53ª per dotazioni di biblioteche. Ottimo piazzamento, invece, per gli orti urbani (7° posto); è infine, 35ª per gli utenti dei servizi sociali comunali, 27ª° posto per pensionati con reddito pensionistico di basso importo.